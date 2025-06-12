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館長讚上海建築講「921死整片」 侯友宜：這是永遠的痛

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席新北市議會總質詢。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席新北市議會總質詢。記者江婉儀／攝影

館長陳之漢首次參訪大陸，外界關注其動態。新北民進黨議員山田摩衣擔憂館長在大陸直播的影片恐有對台統戰宣傳，甚至昨天地震時，館長說「上海沒地震，所以建築很漂亮」，令人無法接受。侯友宜表示，921是永遠的痛，城市安全不斷地進步，是大家追求的目標。

山田摩衣今在新北市議會總質詢時表示，館長到中國直播，但這次館長一行人去是否會涉及法律風險？館長原本在台灣直播時，髒話一堆，不用面對責任，因為是在自由民主國家，但到中國都消失了。館長到中國都有直播，觀看次數超過200萬人次，很多新北市民也會接觸到這樣的影片，可能含有對台統戰宣傳，對青年朋友不會影響嗎？

山田摩衣表示，館長是具有影響力的網紅，若說出有利於中國的言論宣傳，新北會無動於衷嗎？館長還說台灣物價太高、有發生什麼事情，還說台灣網紅看他流量好，一定會繼續到中國大陸去。

侯友宜表示，要看館長的行為認定，他真的沒有看館長的影片，一切依法處罰，只要違法就處理，這是國家法令規定，位階一定超過新北市的法規，不論誰在哪裡，可以多宣揚台灣的好。

山田摩衣接著說，昨天地震很大，大家都希望天佑台灣，不要發生災難，但館長受訪時卻說「921地震死整片，上海沒地震，難怪建築這麼漂亮」，侯市長防災經驗那麼多，且第一線的防災、救護人員那麼辛苦，館長卻在中國大陸說這種言論，令人無法接受。

山田摩衣表示，市長應該分享防災救災經驗，台灣位處地震帶，地震已成為生活一部份，館長不能在中國大陸說這種話傷害台灣。

侯友宜表示， 921是大家永遠的傷痛，在此之後台灣對防災、救護觀念改觀很多，台灣持續在進步，新北也是往韌性城市、國防安全加強，都是積極努力做好，城市安全不斷地進步，是大家追求的目標。

館長 地震

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