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男收錢裝修亂丟廢棄物被逮送辦 還害屋主連帶吞3600元罰單

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市環保局人員清理遭違法棄置在金龍產業道路的廢棄物。圖／台北市環保局提供
台北市環保局人員清理遭違法棄置在金龍產業道路的廢棄物。圖／台北市環保局提供

北市內湖區金龍產業道路被發現不少家戶廢棄物，環保局獲報追查到林姓男子，並依廢清法移送法辦。至於業主王小姐（化名），經友人介紹並委託林男居家簡易修繕施工、處理廢棄物，但未善盡確認廢棄物是否交付合法廠商清除的責任，也被連帶開罰3600元。

5月8日環保局執行巡山勤務時，接獲登山客反映內湖區金龍產業道路旁邊坡遭民眾棄置廢棄物，經派員破袋稽查，依據內容物循線查到林男。他在桃園市承攬簡易裝修工程後，5月2日駕車將裝修廢棄物及案場整理出來的家庭垃圾隨意棄置在金龍產業道路。

環保局說，依廢清法第46條取締告發，就林男無證從事廢棄物清除作業部份函送地檢署偵辦，並向行為人求取相關清潔費用。另追溯產源未依廢清法簽約，將廢棄物委託非法業者的責任，對業主王小姐開單處分3600元。

環保局提醒民眾或店家，若有裝修廢棄物要丟棄，應委託領有廢棄物清除許可證的廢棄物清除公司，並訂定契約書確認廢棄物的數量及最終處置地點，確保廢棄物合法清除處理，避免誤觸法網，連帶遭罰。合法廠商資訊可至「事業廢棄物申報及管理資訊系統」查詢。

環保局強調，絕不姑息不肖業者及民眾非法棄置廢棄物，將持續派員巡查環境，若查獲即依廢棄物清理法開罰，要求行為人清除處理，同步追溯產源未合法交付廢棄物的連帶責任。民眾若發現違法棄置廢棄，可撥打1999市民熱線檢舉，通報環保單位前往查察。

台北市環保局在金龍產業道路查獲違規棄置的廢棄物。圖／台北市環保局提供
台北市環保局在金龍產業道路查獲違規棄置的廢棄物。圖／台北市環保局提供

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