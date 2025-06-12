悠遊卡鎖卡亂象十年未解惹怨 北市府諾朝「便利解卡」研議

悠遊卡解卡機制長年讓人詬病，民眾抱怨搭公路客運或外縣市輕軌發生未刷出站會被鎖卡，要回原單位才能解卡。但議員舉例，包含日本、香港、新加坡等國家，通勤卡都有建立統一平台讓民眾快速解卡，呼籲市府應協助悠遊卡公司建置相關平台。市長蔣萬安允諾會請相關單位研議。

根據統計，悠遊卡去年交易金額超過612億元，其中交通類佔354.5億、佔比58%、小額交易類257.6億、佔比42%，不少民眾南來北往通勤只要憑藉悠遊卡，不管是客運、台鐵、高鐵皆可「嗶」卡支付，但民眾若搭乘公路客運或外縣市輕軌發生未刷出站情形，悠遊卡會被鎖卡無法使用，僅能回原業者據點或寄卡處理，相當不便。

一名民眾指出，日前從台北搭客運到桃園機場，但因路上交通堵塞，為了趕飛機下車忘記刷卡，結果回國搭捷運發現遭鎖卡，結果詢問站務人員，只能回到機場或客運總站才能解考，相當不方便；還有外國觀光客搭車到九份，下車應卡片感應不良漏刷卡，結果欲到北捷解鎖遭拒表示要回客運總站，為避免行程耽擱，只好另購新卡。

議員侯漢庭指出，悠遊卡已是台灣最普及儲值卡，解卡機制長年為人詬病，十餘年來未獲改善，最大原因就過去為降低成本採用離線交易，缺乏統一清算與異常補登平台，導致票證公司無法代為處理。

侯漢廷舉例，包含日本「Suica」、香港「八達通」、新加坡「EZ-Link」在政府主導下均導入即時解卡與補登系統，呼籲市府負起責任，邀集公路總局與業者推動統一平台，授權悠遊卡公司代為補登、代收費用，讓民眾可快速解卡，不再受限於原業者。

悠遊卡公司坦言，民眾使用悠遊卡搭乘里程計費公路客運上下車與軌道運輸進出站時須依照業者規定刷卡，若有欠費鎖卡情形各家客運或大眾運輸業者，解卡規定與罰則不同，目前仍回歸各業者處理，並無授權悠遊卡公司處理解卡及代收補繳費用。市長蔣萬安允諾，會請交通局及悠遊卡公司與各業者研議，朝便利解卡方向進行。