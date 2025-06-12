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南機場震出「裂縫」 里長嘆：大都更就要大魄力

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市南機場、位於中華路二段301巷12、14號的「南機場食物銀行」內梁柱疑因地震造成裂縫。圖／忠勤里長方荷生提供
台北市南機場、位於中華路二段301巷12、14號的「南機場食物銀行」內梁柱疑因地震造成裂縫。圖／忠勤里長方荷生提供

花東昨晚7點發生芮氏規模6.4地震，台北市南機場夜市食物銀行梁柱受地震影響出現裂縫，雖然經調查主結構未受影響，但是當地里長嘆，都更迫在眉睫，現在解決方案只剩天災、夜市搬遷、拆遷違建，更喊話市府大都更就要拿出大魄力。

台北市昨天的震度3級，南機場夜市的中華路二段「南機場食物銀行」內梁柱，受地震造成裂縫，經建管處與台北市結構技師公會、台北市土木技師公會昨晚聯合勘檢後，確認是粉層開裂，梁柱結構未受損，但在地民眾憂心餘震來時，會有人身安全疑慮。

在地忠勤里長方荷生表示，市府昨天第一時間就先詢問南機場夜市的狀況，中正區長許純綺也有到場，截至目前回報，包含0403地震後的建築等都沒有狀況和問題。

不過，他直言，南機場都更迫在眉睫，當地住戶，包含戶籍不在該區、租房者就多快1萬多人，裡面更多是弱勢民眾。住在半百及受損的房屋，能不能撐過之後的餘震又或是更大的地震都是問題。

方荷生嘆，之前北市副市長李四川來視察忠義國小時，直接當面說會解決南機場問題，「現在能夠解決南機場都更，就只有天災、夜市搬遷及大刀闊斧拆除違建。」

他說，尤其是夜市很多人做生意，但是沒有住在南機場，下班後就離開，留下這些瓦斯鋼瓶，萬一發生地震，受災的都是住戶。

方荷生說，現在中華路二段周邊陸續興建社宅，他和在地立委吳沛憶、賴士葆及北市議員郭昭巖等人溝通，預留社宅部分住戶，讓南機場等周邊都更的里民作為中繼宅，「我還是努力想辦法，但重點還是在執法的市府；既然喊出大都更，就要有大魄力。」

去年0403大地震受影響的建築。記者邱書昱／攝影
去年0403大地震受影響的建築。記者邱書昱／攝影
台北市南機場、位於中華路二段301巷12、14號的「南機場食物銀行」內梁柱疑因地震造成裂縫。經巡查，梁柱結構未受損，應是粉刷層開裂。圖／忠勤里長方荷生提供
台北市南機場、位於中華路二段301巷12、14號的「南機場食物銀行」內梁柱疑因地震造成裂縫。經巡查，梁柱結構未受損，應是粉刷層開裂。圖／忠勤里長方荷生提供
南機場夜市上方住戶。記者邱書昱／攝影
南機場夜市上方住戶。記者邱書昱／攝影

都更 地震 南機場夜市

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