快訊

小朋友不要學！Switch 2卡帶苦味劑 實測「連舔8日」慘烈結果出爐

熱帶低壓恐穿台過！挾風雨威脅 氣象署曝成颱機率

校園濺血！台中私校爆學生「不服管教」 埋伏廁所亂棒痛毆老師

聽新聞
0:00 / 0:00

山陀兒、康芮重創石門 6處受損護岸汛期前修復

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北石門溪二號橋下方以斜坡式固床工改善，強化基礎及保護橋梁安全。圖／新北市水利局提供
新北石門溪二號橋下方以斜坡式固床工改善，強化基礎及保護橋梁安全。圖／新北市水利局提供

去年10月台灣接連受到中颱山陀兒及強颱康芮夾擊，新北市石門區瞬間累積大量雨勢，老梅溪與石門溪水位暴漲，河岸土石接連崩落。新北市水利局後續復建工程於今年汛期前完工，並於近期豪雨中成功發揮防護功能，減少居民憂慮。

去年10月台灣接連受到中颱山陀兒及強颱康芮夾擊，新北市石門區瞬間累積大量雨勢，老梅溪與石門溪水位暴漲，河岸土石接連崩落。當時水勢洶湧，沖刷力道猛烈，不僅造成護岸結構破損、固床工基礎掏空，更危及鄰近農地與住宅安全，讓在地居民飽受驚嚇。

為即時穩定災區情勢，新北市水利局啟動緊急應變機制，並儘速勘災、規劃後續復建工程。工程已於今年汛期前完工，並於近期豪雨中成功發揮防護功能，大幅減少居民憂慮。

水利局指出，老梅溪護岸自大溪墘橋至老梅橋段共6處受損，其中兩處災情最為嚴重，明顯影響農田灌溉與土地穩定，施工團隊採用現地塊石搭配漿砌工法修復，全長達238公尺，強化護岸耐久性與抗洪穩定性。

另在石門溪部分，共有兩處護岸受損及一處固床工基礎掏空，尤以石門溪二號橋下方情況最危急，水流沖蝕深度達3公尺。水利局針對該處改採斜坡式固床工設計，同步加強護岸基礎結構，不僅化解橋梁與周邊住家安全疑慮，也同步恢復原有河川生態功能。

水利局長宋德仁說，復建期間局內團隊持續與在地居民與地方民代溝通協調，確保工程品質與在地需求兼顧，過去每逢大雨居民便憂心護岸再度潰決，如今堤防更穩固，防洪能力提升，極端天氣已成常態，水利設施整備不能鬆懈。未來將持續優化區域排水系統、強化防洪設計，打造具備前瞻思維與韌性能力的防災環境。

新北石門溪二號橋下方固床工掏空嚴重，影響橋梁及民房安全。圖／新北市水利局提供
新北石門溪二號橋下方固床工掏空嚴重，影響橋梁及民房安全。圖／新北市水利局提供

延伸閱讀

梅雨鋒面一波波 高市提升典寶溪排洪加高防洪牆

凱米颱風造成護岸設施受損 臺南官田區野溪護岸復建工程提前完工

台南官田野溪護岸風災受損 修復完成投入防汛

汛期壓境強化各縣市防災韌性 慈善機構預置大批食物箱

相關新聞

悠遊卡鎖卡亂象十年未解惹怨 北市府諾朝「便利解卡」研議

悠遊卡解卡機制長年讓人詬病，民眾抱怨搭公路客運或外縣市輕軌發生未刷出站會被鎖卡，要回原單位才能解卡。但議員舉例，包含日本...

南機場震出「裂縫」 里長嘆：大都更就要大魄力

花東昨晚7點發生芮氏規模6.4地震，台北市南機場夜市食物銀行梁柱受地震影響出現裂縫，雖然經調查主結構未受影響，但是當地里...

山陀兒、康芮重創石門 6處受損護岸汛期前修復

去年10月台灣接連受到中颱山陀兒及強颱康芮夾擊，新北市石門區瞬間累積大量雨勢，老梅溪與石門溪水位暴漲，河岸土石接連崩落。...

「機車陷阱」罰單？北市民權光復這路口上千罰單..北市：已調整

台北市民權東路右轉光復北路的地下標線，北市府在前年６月改成外側維持機慢車道，卻同時新增雙白線加上汽車右轉專用，導致騎在外...

北市社宅缺冷氣 市府擬以租代買

夏日炎炎，冷氣成家中必備電器，但北市府建逾1.4萬戶社宅，僅45戶配冷氣，在六都排名敬陪末座，住戶不滿，租約一簽才3年，...

飆高溫 新北公有市場變烤箱

新北泰山公有市場空調去年爭取全面更新，將斥資6千萬改善，今年10月進場施作，工期60天，卻趕不上今年夏季的酷暑。攤商形容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。