山陀兒、康芮重創石門 6處受損護岸汛期前修復

去年10月台灣接連受到中颱山陀兒及強颱康芮夾擊，新北市石門區瞬間累積大量雨勢，老梅溪與石門溪水位暴漲，河岸土石接連崩落。新北市水利局後續復建工程於今年汛期前完工，並於近期豪雨中成功發揮防護功能，減少居民憂慮。

去年10月台灣接連受到中颱山陀兒及強颱康芮夾擊，新北市石門區瞬間累積大量雨勢，老梅溪與石門溪水位暴漲，河岸土石接連崩落。當時水勢洶湧，沖刷力道猛烈，不僅造成護岸結構破損、固床工基礎掏空，更危及鄰近農地與住宅安全，讓在地居民飽受驚嚇。

為即時穩定災區情勢，新北市水利局啟動緊急應變機制，並儘速勘災、規劃後續復建工程。工程已於今年汛期前完工，並於近期豪雨中成功發揮防護功能，大幅減少居民憂慮。

水利局指出，老梅溪護岸自大溪墘橋至老梅橋段共6處受損，其中兩處災情最為嚴重，明顯影響農田灌溉與土地穩定，施工團隊採用現地塊石搭配漿砌工法修復，全長達238公尺，強化護岸耐久性與抗洪穩定性。

另在石門溪部分，共有兩處護岸受損及一處固床工基礎掏空，尤以石門溪二號橋下方情況最危急，水流沖蝕深度達3公尺。水利局針對該處改採斜坡式固床工設計，同步加強護岸基礎結構，不僅化解橋梁與周邊住家安全疑慮，也同步恢復原有河川生態功能。