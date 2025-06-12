整合空間、投資新北！新北土地招商媒合說明會7月1日登場

為加速推動投資落地與優化產業用地媒合服務，新北市政府經濟發展局將在7月1日上午10時整於新北市府行政大樓1樓彭園舉辦「2025新北市土地招商暨媒合說明會」。本次說明會將聚焦推廣「新北國際AI+智慧園區」標租案，並設置「空間媒合專區」，集結市府相關局處與民間單位資源，協助企業快速掌握可用空間與投資資訊。

經濟發展局規劃活動當日除安排招商說明，亦將提供一對一現場諮詢服務，協助有意投資新北的企業深入瞭解招租標的、區域優勢與投標規範，期藉此強化產業與空間之有效對接，提升整體招商效率。

經發局長盛筱蓉表示，為落實市長侯友宜推動投資新北的施政目標，自2019年起本府建立「招商一條龍」，秉持簡政便民精神，整合跨局處資源，提供產業空間媒合、專案管理、法規諮詢等一站式服務，提升行政效率並協助企業順利落地。截至114年5月底，已累計協助完成299件投資案，總投資金額超過新臺幣6,210億元，創造近10萬個就業機會。市府將持續透過政策工具、行政支援與產業平台建構，吸引更多優質企業進駐，深化智慧科技產業布局。

經發局表示，新北國際AI+智慧園區標租案已公告招商至8月12日止，標的包含五筆抵費地，總面積逾三萬平方公尺，預計導入光學精密儀器、電子通訊、機械設備製造及電子零組件等AI科技關聯產業，為使潛在投資人完整了解租地程序與相關利多，經發局將於說明會中詳細介紹標租內容及配套資源，協助業者快速掌握投資資訊。

為強化產業空間的即時媒合與資訊透明度，本次說明會特別設置「空間媒合專區」，由經濟發展局聯合地政局、捷運局及臺灣港務股份有限公司等設攤提供最新公有土地招商資訊，並邀集新北市不動產仲介經紀商業同業公會所屬會員業者與工業廠辦開發商共襄盛舉，釋出廠房、辦公室、商業空間等多元物件供現場媒合。更邀請臺灣中小企業銀行、合作金庫商業銀行、台北富邦商業銀行及板信商業銀行等，協助了解財務體質，提升資金融通能力，提供企業即時洽詢機會。