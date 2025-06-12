「機車陷阱」罰單？北市民權光復這路口上千罰單..北市：已調整
台北市民權東路右轉光復北路的地下標線，北市府在前年６月改成外側維持機慢車道，卻同時新增雙白線加上汽車右轉專用，導致騎在外側機車「誤入」汽車右轉道被開罰，議員接獲陳情調數據發現，因此機車被開單有上千件，轟機車陷阱又來了。
也有機車騎士被開單申訴撤單後，直呼「實在很冤枉」！交工處表示，已經改善。
北市交工處表示，最早這個路段在民國106年時就是雙白線，當時是在112年6月時，因有民眾透過1999陳情才改繪，不過議員接獲陳情後，這個月已將右轉道改為非專用道，不會受到雙白線的限制，若民眾有申訴，也會提供說法與警察單位釐清。
李明賢索資發現，北市交通局交工處民國112年６月調整民權東路與光復北路標線之後，該年度因「占用外側專用車道」遭開罰，112年當年度有68張，113年高達647張、今年到7月底也高達200張；也有機車騎士向他投訴「明明外側就有機慢車標線，同時卻又有汽車右轉專用道，這叫機車怎麼行駛呢？「這不是陷阱？什麼才是陷阱？」
李明賢認為，右轉專用道與機慢車標線同時並存，根本就是道路陷阱；市府不論是交工處施工抑或是新工處銑鋪後的工程導致，相關作業流程顯然都是很馬虎、甚至未按照圖施作，才會導致如此荒謬的情況。李認為，這麼明顯的道路陷阱，過去警方包括檢舉開出的近千張「誤入」右轉道被開罰的罰單，都應該予以撤銷。
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