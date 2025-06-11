無血緣的孫子助枉死的阿公 成就艋舺慈惠醫院祖厝復興

艋舺慈惠醫院成歷史建築，是靠孫輩王培仲推動。但王培仲與在神靖丸事件罹難的院長王式玉其實並無血緣關係，王培仲說，阿公生前只與阿嬤生一個女兒，阿嬤擔憂王家無後，才領養鄰居的男嬰，也就是他的爸爸；結果最後慈惠醫院是在王式玉這位從未見過的孫輩手上復興。

艋舺慈惠醫院創辦人王式玉台北醫專畢業冊上的照片。圖／王培仲提供

王培仲說，他爸爸是在阿公罹難後一年出生，因此也從未見過阿公，家裡或許因為當年政治氛圍，也都很少談或深究阿公罹難狀況。直到他近年訪談九旬的姑姑，姑姑才透露當年神靖丸號上的軍醫都是20歲出頭，只有阿公已43歲，又是獨子、有孩子、父母年老，在遭徵集者可說唯一。

王培仲表示，像阿公的同輩醫師朋友就沒被徵召，因此也傳出阿公是遭陷害，理由可能是阿公有回拒絕他人拉保險，造成被列名單。只是大家當時雖建議阿公去申訴免服役，阿公卻說戰爭一直打，早去晚去都得去，之後再回來就好。可嘆從此再也未歸。

「姑姑說，當時她朋友的父母都活到年老，唯獨她爸爸因戰事英年早逝。」王培仲表示，但姑姑在得知父親身故時，並未悲傷流淚，因為在當時氛圍下，會覺得爸爸是為日本天皇光榮犧牲。

王培仲的阿嬤在丈夫罹難後也堅強撫養三子女，其中兩位是領養。王培仲說，阿嬤因爸爸黃淵源曾任新莊街長，出身世家，在他記憶中一直很活躍、氣勢強，像位大姊大，和日治時台籍女子能念的最高學府「台北第三高女」同學固定有姊妹會，好友包括曾任台灣松下電器董事長的「國際牌阿嬤」洪游勉。

他說，阿嬤雖也於20多年前過世，但這回他立願重振祖厝，都一直能感受阿公阿嬤庇佑。比如每次他開車來萬華進行祖厝的事，由於附近車位不好找，都會在心裡默念請阿公阿嬤幫忙，「結果車位都馬上出現」。