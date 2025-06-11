當年院長祖父死於日徵軍 孫子復興艋舺慈惠醫院成文資

聯合報／ 記者何定照／即時報導
荒廢多年的慈惠醫院經王式玉從未謀面的孫子王培仲努力，獲家族一致同意申請文資身分，在都更龐大利益下的全台潛力文資中堪稱罕見，也登錄為歷史建築。記者何定照／攝影
荒廢多年的慈惠醫院經王式玉從未謀面的孫子王培仲努力，獲家族一致同意申請文資身分，在都更龐大利益下的全台潛力文資中堪稱罕見，也登錄為歷史建築。記者何定照／攝影

1945年初二戰期間，預計前往南洋的日本神靖丸號貨船遭美方擊沉，船上遭日徵集的台籍醫師及相關人員逾200名喪生，包括艋舺慈惠醫院院長王式玉。那年年中，王家才知此噩耗，曾名聞遐邇的慈惠醫院也就此關閉。

近80年後，荒廢多年的慈惠醫院經王式玉從未謀面的孫子王培仲努力，獲家族一致同意申請文資身分，在都更龐大利益下的全台潛力文資中堪稱罕見，也登錄為歷史建築。如今艋舺慈惠醫院修復及再利用計畫最快可望年底問世，王培仲期待，此處未來能與緊鄰的清水巖祖師廟共創艋舺文資新街廓。

王培仲從小就知阿公死於戰時，但從阿嬤到姑姑都從未談細節，他一直以為這是屬於家族的小事件，畢竟戰爭末期幾乎家家傳死傷。位於一樓的醫院停業後，多年來曾租給其他診所乃至小吃等商家使用，位於二樓的祖宅則在全家搬遷後緊閉門窗至今。

前年位於祖宅斜對面、康定路100號四連棟老街屋遭拆，王培仲說，他在深感不捨外，也動念該對自己老家有更多歷史認識。「我一直覺得為何這裡顯得很老舊，像黑洞一樣，它不該只有如此。」

起心動念後，他開始找資料，驚訝發現阿公搭船罹難的事件原來非常有名，甚至在台中霧峰有紀念館，由同在事故中殞命的醫師兒子成立。在聯繫成立人同時，王培仲也開始訪談曾親見阿公的家族成員，並收集他們留下的阿公相關遺物，包括阿公台北醫學專門學校（今台大醫學院前身）的畢業紀念冊、日本海軍寫給阿嬤的阿公罹難通知等，一片片拼湊起阿公的家族史。

一回王培仲心血來潮，在拍賣網站用「慈惠醫院」關鍵字搜尋，沒想到眼前跳出慈惠醫院當年信封。「這個我家裡都沒有！」他花了台幣120元買下，發現信封背後還有他曾任台灣日日新報記者的阿祖（曾祖父）王自新簽名，原來阿祖把這當做收房租的信封。

王培仲又想到用阿公名字搜尋阿祖任職的台灣日日新報，驚喜查到都出身望族的阿公阿嬤好些新聞資料。包括阿公擔任小學畢業生代表；任職「如水社附屬艋舺醫院」的背景；在自宅開業艋舺慈惠醫院；甚至還有阿嬤小學畫畫比賽得獎。王培仲笑說，他猜想阿公這麼多新聞可能是阿祖寫的，不過由於早年新聞都未署名，無法確認。

過程中王培仲也試圖與家族溝通將祖宅申報文資，一開始由於根據舊文資法，所有權人須將文資修好才能拿到容積，也就是家族恐須先借款數千萬來修屋，加上歷建的容積位階很低，讓成員很憂心。但不久後，文資法就修正為歷建在修復及再利用計畫審核通過後即可拿容積，歷建容積位階也比照古蹟，「我覺得這是艋舺祖師廟的神蹟！」

未來祖宅修復後如何運用，家族還在討論中，王培仲說，他私心盼望未來能辦神靖丸事件展，全棟規畫也可與祖師廟合作。他笑說，或許兩邊因緣從他阿祖的媽媽是祖師廟周家的人就開始，盼雙方共創艋舺新榮光。

阿嬤 艋舺 台大醫學院

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