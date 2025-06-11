新北社工缺額高 侯友宜：中央快給錢

有民代質詢指，新北近年新生兒和5歲以下兒童死亡率高於全國，兒少保護通報案量衝上新高1萬9387件。社會局第一線社工缺額達166人，憂社安網破洞。市長侯友宜說，社工進用率，新北還有努力空間，也嘆新北在統籌分配稅款人均最少，政策不是喊口號，要有錢才能執行。

議員黃淑君昨表示，新北近5年新生兒死亡率高於全國平均，近4年5歲以下兒童死亡率也高於全國平均。

黃淑君表示，檢視近年家暴案量中兒少保護通報量，2024年有4233件是史上最高，近5年兒少保護通報案量也高達1萬9387件。

黃淑君說，新北社會局第一線社工缺額一度達166人，衛生局社工缺額遲未公告，新北市審計處2023年決算報告，揭露新北衛生局心衛社工人力缺口有30.51%，中央核定59人，衛生局聘僱18人，缺額41人，擔心新北社工人力過勞，將惡性循環。

侯友宜坦言，社工進用是新北要努力的方向，新北幅員遼闊，工作壓力較重，部分社工轉職。

市議員陳乃瑜喊話，要市府盡速推動「生生喝鮮乳」與「國中小免費營養午餐」政策，認為不是沒財力，是沒決心。她說，新北學生數約29萬，每周供應一瓶鮮乳，預算約2.9億元，就算僅補助低收、中低收等弱勢學童，一年626萬，免費營養午餐每年所需經費約35億，僅占新北總預算的1.5%。

侯友宜說，中低收入戶學童在新北有「幸福晨飽」等社福措施，每天可領取鮮奶，現有3萬人受益。而新北市在統籌分配稅款人均最少，新版財劃法的錢也還沒給新北，沒錢怎麼有決心？若中央財劃法資源給地方就能趕快做，政策不是喊口號，要有錢才能執行。