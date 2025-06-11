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基隆警力流失 市長續爭取加給

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
市長謝國樑昨出席警察局表揚大會受訪表示，會持續爭取警職「首都加給」。記者游明煌／攝影
市長謝國樑昨出席警察局表揚大會受訪表示，會持續爭取警職「首都加給」。記者游明煌／攝影

基隆市處在台北、新北之間，勤務量與六都相當，長期未如六都警職享有繁重加給，導致警力流向雙北，巡官缺額率45.7%，全國最高。市長謝國樑說，有向警政署說明基隆願意自己負擔「首都加給」，仍未獲同意，將持續爭取。

警界每年5月、10月安排統調作業，6月有警大畢業生加入。基隆考量巡官缺額狀況，依「警察人員陞遷辦法」晉升警務員，爭取警政署補實巡官缺額，暫停5月統調外調作業，10月統調再恢復正常作業。今年上半年警職統調，基市警察局決定不外調，引發議論。

基隆警職勤務量與雙北相當，卻無繁重加給，流動率高，擴大警力缺口。

謝國樑昨出席警察節表揚大會也為基隆警察發出不平之鳴，他說，基隆鄰近區域如新北市金山、萬里、汐止、瑞芳等地待遇就不一樣，是造成基隆警力流失原因之一。

謝國樑表示，基隆沒有首都加給，多次向警政署說明基隆願意自行負擔首都加給，以維持警力的質和量，仍在爭取當中，警政署尚未同意，將與立委林沛祥、議長童子瑋齊為基隆爭取首都加給。

童子瑋表示，他會和警察局長林信雄共同努力，中央、地方一起推動，給基隆警察最實質照顧。

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