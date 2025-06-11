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飆高溫 新北公有市場變烤箱

聯合報／ 記者李定宇王燕華／連線報導
新北泰山市場來不及更換空調，調用8台水冷扇應急，以免影響民眾消費意願。圖／新北市市場處提供
新北泰山市場來不及更換空調，調用8台水冷扇應急，以免影響民眾消費意願。圖／新北市市場處提供

新北泰山公有市場空調去年爭取全面更新，將斥資6千萬改善，今年10月進場施作，工期60天，卻趕不上今年夏季的酷暑。攤商形容像在烤箱裡做生意，也憂影響買氣，市場處緊急調派8台水冷扇應急。宜蘭縣中山國小、宜蘭國小共用的中央廚房有廚工被熱昏，校方及團膳業者加裝3台電風扇改善通風。

時序入夏，傳統市場熱氣蒸騰，攤商及顧客大呼吃不消。新北市場處說，全市40座公有市場，其中13座市場有裝設冷氣，另有27處市場未裝設冷氣，除泰山市場即將全面更新空調，三峽市場空調更新案也評估中，永和溪洲市場也爭取希望增設空調。

泰山市場水果攤業者張慶芳表示，6月初向市場處反映高溫問題後，民代及市場處官員有來關心，很快就調派8台水冷扇，場內溫度已有改善，期待冷氣汰舊換新後，能提升市場環境。市場處指出，當地攤商夏天公用電費每攤分擔約2000元、冬天約1000元。

新北市場處長李長奎說，部分市場不想裝設冷氣原因是攤商憂公共電費過高，會增加分攤費用，另一情況是市場位於高架橋下或屬於開放式空間，無法裝設空調或經評估效益不佳，如汐止林森市場位於高速公路橋下，汐止秀豐市場位於鐵路橋下。

宜蘭有國小中央廚房的廚工工作時被熱暈，基層盼改善工作環境。圖／讀者提供
宜蘭有國小中央廚房的廚工工作時被熱暈，基層盼改善工作環境。圖／讀者提供

天氣愈來愈熱，廚房工作者也直呼吃不消。宜蘭縣中山、宜蘭2所國小連同團膳業者有10名廚工，負責供應1150份學生午餐，前天上午8時，一名廚工推餐車時暈倒，工作人員反映，中央廚房只有6台抽風機，密閉空間實在太熱才會暈倒。

團膳業者表示，曾向學校建議可建置配膳室，受限於舊建物建築法規無法更改，會再與學校討論，研議調整配膳空間或增加空調。

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