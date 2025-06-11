北市社宅缺冷氣 市府擬以租代買

夏日炎炎，冷氣成家中必備電器，但北市府建逾1.4萬戶社宅，僅45戶配冷氣，在六都排名敬陪末座，住戶不滿，租約一簽才3年，光冷氣就要花2萬元，市長蔣萬安允諾，未來建社宅都會加裝。都發局說，擬以租代買解決。

新北出租社宅共8617戶，都將冷氣包含在統包工程項目內，城鄉局說，因冷氣已是生活必要設備，且分離式冷氣設有室外機，由市府納入建築工程一併施作並設計格柵美化，可使外觀具有一致性。

其他四都桃園4374戶、台中3668戶、高雄245戶、台南184戶等社宅，都有配冷氣。

反觀北市僅大龍峒社宅45戶設有冷氣，李姓民眾表示，當初從公寓搬到社宅，發現沒有冷氣，就把冷氣搬過來，未來搬走又要花搬運費，「不如買一台新的」。

民眾表示，北市相較新北不方便，畢竟社宅簽約一次僅三年，冷氣搬來搬去耗時耗錢，但不買夏天很痛苦，市府還是應重新考慮相關配套。

「夏天動輒近40度，與民眾基本需求嚴重脫節。」北市議員侯漢廷說，可以理解一次買大量冷氣，可能造成財源負擔，建議可參照桃園採「租賃分期付款」模式，政府負擔前期部分費用，後續分十年攤還，算下來每月提撥租金收入1%即可推動改善。

都發局指出，過去因興建與維護成本負擔重，冷氣未列為標配，未來研擬以租代買媒合模式，將於經貿、興隆A區、樟新水岸及六張犁1、2區共四處社宅試行，看屋日時就提供住戶諮詢選用冷氣。

住都中心坦言，若住戶冷氣自行安裝，租期屆滿或租約終止時，承租人需將房屋騰空並恢復原狀，若屋內留有任何物品，將視為廢棄物，由中心代為清運處理，相關費用均由承租人負擔。