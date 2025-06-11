聽新聞
0:00 / 0:00

北市社宅缺冷氣 市府擬以租代買

聯合報／ 記者洪子凱李定宇／連線報導
北市府建逾1.4萬戶社宅，僅45戶配冷氣，市長蔣萬安允諾，未來建社宅都會加裝。都發局說，擬以租代買解決。圖／台北市都發局提供
北市府建逾1.4萬戶社宅，僅45戶配冷氣，市長蔣萬安允諾，未來建社宅都會加裝。都發局說，擬以租代買解決。圖／台北市都發局提供

夏日炎炎，冷氣成家中必備電器，但北市府建逾1.4萬戶社宅，僅45戶配冷氣，在六都排名敬陪末座，住戶不滿，租約一簽才3年，光冷氣就要花2萬元，市長蔣萬安允諾，未來建社宅都會加裝。都發局說，擬以租代買解決。

新北出租社宅共8617戶，都將冷氣包含在統包工程項目內，城鄉局說，因冷氣已是生活必要設備，且分離式冷氣設有室外機，由市府納入建築工程一併施作並設計格柵美化，可使外觀具有一致性。

其他四都桃園4374戶、台中3668戶、高雄245戶、台南184戶等社宅，都有配冷氣。

反觀北市僅大龍峒社宅45戶設有冷氣，李姓民眾表示，當初從公寓搬到社宅，發現沒有冷氣，就把冷氣搬過來，未來搬走又要花搬運費，「不如買一台新的」。

民眾表示，北市相較新北不方便，畢竟社宅簽約一次僅三年，冷氣搬來搬去耗時耗錢，但不買夏天很痛苦，市府還是應重新考慮相關配套。

「夏天動輒近40度，與民眾基本需求嚴重脫節。」北市議員侯漢廷說，可以理解一次買大量冷氣，可能造成財源負擔，建議可參照桃園採「租賃分期付款」模式，政府負擔前期部分費用，後續分十年攤還，算下來每月提撥租金收入1%即可推動改善。

都發局指出，過去因興建與維護成本負擔重，冷氣未列為標配，未來研擬以租代買媒合模式，將於經貿、興隆A區、樟新水岸及六張犁1、2區共四處社宅試行，看屋日時就提供住戶諮詢選用冷氣。

住都中心坦言，若住戶冷氣自行安裝，租期屆滿或租約終止時，承租人需將房屋騰空並恢復原狀，若屋內留有任何物品，將視為廢棄物，由中心代為清運處理，相關費用均由承租人負擔。

社宅 冷氣

延伸閱讀

台南首批社宅「宜居成功」103戶抽籤 最快9月入住

夏天超熱租北市社宅要先買冷氣 住戶嘆：搬家也難帶走

北市社宅僅45戶配冷氣六都墊底 蔣萬安允諾納入家具標配

將任高鐵董座突爆濫用公務車去推拿 史哲：舊傷復發順路裹膏藥

相關新聞

北市社宅缺冷氣 市府擬以租代買

夏日炎炎，冷氣成家中必備電器，但北市府建逾1.4萬戶社宅，僅45戶配冷氣，在六都排名敬陪末座，住戶不滿，租約一簽才3年，...

飆高溫 新北公有市場變烤箱

新北泰山公有市場空調去年爭取全面更新，將斥資6千萬改善，今年10月進場施作，工期60天，卻趕不上今年夏季的酷暑。攤商形容...

基隆警力流失 市長續爭取加給

基隆市處在台北、新北之間，勤務量與六都相當，長期未如六都警職享有繁重加給，導致警力流向雙北，巡官缺額率45.7%，全國最...

新北社工缺額高 侯友宜：中央快給錢

有民代質詢指，新北近年新生兒和5歲以下兒童死亡率高於全國，兒少保護通報案量衝上新高1萬9387件。社會局第一線社工缺額達...

無血緣的孫子助枉死的阿公 成就艋舺慈惠醫院祖厝復興

艋舺慈惠醫院成歷史建築，是靠孫輩王培仲推動。但王培仲與在神靖丸事件罹難的院長王式玉其實並無血緣關係，王培仲說，阿公生前只...

當年院長祖父死於日徵軍 孫子復興艋舺慈惠醫院成文資

1945年初二戰期間，預計前往南洋的日本神靖丸號貨船遭美方擊沉，船上遭日徵集的台籍醫師及相關人員逾200名喪生，包括艋舺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。