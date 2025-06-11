打牛奶針害女陷昏迷 北市衛局罰醫師25萬再送醫懲會

北市大安區「法瑞診所」爆醫療爭議，衛生局今公布調查結果，共4項違規，開罰診所2萬元、負責醫師25萬元並移付醫師懲戒、移送地檢署偵辦。

衛生局說，媒體報導民眾5月25日前往該醫美診所進行舒眠電波療程，在施打舒眠針以後，陷入昏迷；衛生局得知新聞案件後積極與診所聯繫，並派員前往稽查該診所。

衛生局指出，調查後，查有4項違規。一是未具醫事人員資格者執行醫療業務，違反醫師法第28條規定，北市衛生局將依法移送地檢署偵辦；二是該診所負責醫師違反醫師法第28-4條第3款規定，衛生局依台北市政府衛生局處理違反醫師法事件統一裁罰基準規定，予加重裁處25萬元整。

衛生局說，三是本案經調查違反醫師法第25條相關規定，衛生局依據醫師法規定移付醫師懲戒辦理，並針對該醫美診所加強列管；四是該診所未依規定製作病歷，違反醫療法第68條規定，衛生局將依法裁處2萬元整。

衛生局表示，已接獲家屬陳情案件，按醫療事故預防及爭議處理法規定，已提供家屬醫療爭議調解申請書等相關文件。

醫療爭議當事人得檢具申請書，向當地所設置之醫療爭議調解會申請（當事人包含與醫療爭議有關的醫事人員、醫事機構、病人或其他依法得提起訴訟的人）。調解申請受理後，將先審查，資料齊備後，45天內召開調解會議。