板橋富豪社區海砂屋都更啟動拆除 估118年底完工

全國大南瓜比賽將在這個月的14號到15號，於新北市淡水捷運站後方金色水岸展開，每年都會吸引許多農民將自己所種植的大南瓜拿出來比賽，讓南瓜不只是作為食材，更能兼具比賽的趣味性也能夠帶動農產品的行銷，淡水區農會總幹事今(11)日也特別來看看過去曾經拿下四次全國大南瓜比賽冠軍的林建訓，了解一下今年的南瓜狀況到底如何。

2025-06-11 18:37