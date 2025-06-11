板橋富豪社區海砂屋都更啟動拆除 估118年底完工
歷經多年奔走，由新北市政府專案輔導的板橋「富豪社區」海砂屋都市更新案今天舉行拆除祈福儀式，象徵重建後將告別飽受安全疑慮過往、邁向嶄新生活，預計118年底完工。
新北市都市更新處發布新聞稿表示，「富豪社區」位於板橋區中山路二段，基地面積達3457平方公尺，原為5層樓鋼筋混凝土建物，屋齡逾30年，共有68戶住家。
更新處指出，「富豪社區」於108年被鑑定為海砂屋，甚至出現房屋傾斜、樓板剝落等情況，重建的急迫性日益凸顯。如今在新北市府輔導及住戶團結合作努力下，這片海砂社區即將迎來全新風貌。
更新處表示，「富豪社區」今天舉行拆除祈福儀式，未來將新建3棟地上15至19層、地下4層的住商混合大樓，總戶數達206戶，預計118年底完工。
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