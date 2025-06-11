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蔣萬安市政總質詢後訪歐 出席巴黎主辦城市論壇

中央社／ 台北11日電

台北市議會此會期的市政總質詢將在明天告一段落，台北市長蔣萬安今天表示，他將在下週應邀出訪法國巴黎，參加一場為巴黎協議簽訂10週年所舉辦的全球城市論壇。

蔣萬安今天出席第33屆金吾獎頒獎典禮後被媒體堵訪問及出訪規劃，他表示，已安排在總質詢後，也就是下週，到法國巴黎參加為巴黎協議簽訂10週年所舉辦的一場全球城市論壇。

蔣萬安指出，這場論壇與會者包含巴黎、英國倫敦及阿根廷布宜諾斯艾利斯等許多重要城市的市長，是一個很難得的機會，希望藉此跟各個市長交流，拓展台北市在國際間的合作機會。

媒體追問，此行是否影響反制罷免台北市國民黨立委行動的期程。蔣萬安表示，這次出訪是因應巴黎市的邀請，很早就安排好，出訪時間也非常短，參加完活動隔天就會回台。

至於蔣萬安出訪確切時間及地點、參與活動內容等細節，北市府表示，待確認後一併公布。

巴黎 出訪

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