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溶劑及油電車火災無法以水撲滅 台南消防訓練有新招

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市消防局第七大隊辦理小型消防車配合水箱車佈線操作教育訓練，特別是有效使用泡沫原液，撲滅無法以水滅火的極性溶劑及各類油電車所發生火災。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第七大隊辦理小型消防車配合水箱車佈線操作教育訓練，特別是有效使用泡沫原液，撲滅無法以水滅火的極性溶劑及各類油電車所發生火災。記者袁志豪／翻攝

台南市消防局第七大隊今天上午10時辦理小型消防車配合水箱車佈線操作教育訓練，特別是有效使用泡沫原液，撲滅無法以水滅火的極性溶劑及各類油電車所發生火災，讓參與訓練的分隊長、小隊長熟悉，到達救災現場如何運用泡沫而達到滅火效果。

第七大隊大隊長石家源表示，平時水源訓練讓救災人員搶救災害時，能靈活有效運用水源而不虞匱乏，熟悉車輛部署、操作及水帶布線，「基層幹部救災決策迅速正確，也能增進與分隊人員團隊合作的默契」。

第七大隊指出，這次訓練增加one-seven泡沫及泡沫原液利用消防水箱車及小型泵浦消防車，測試射出泡沫附著分析滅火效果效能；救災人員藉由泡沫水流動壓力與空氣混合產生泡沫，以外部噴射泡沫方式覆蓋火勢阻隔氧氣供應的「窒息作用」，達到滅火效果。

大隊說明，科技日異月新，因極性溶劑及各類油電車所發生火災案件，無法以水直接滅火，救災人員面對這類火災，須利用小型泵浦消防車利用虹吸原理將水（97％）或（94％）與泡沫原液（3％）或（6％）依比例混合而進行滅火。

本次訓練亮點還包括出動「刀鋒瞄子」，該瞄子射水時可呈現扇形水霧狀態進行滅火，可涵蓋3-5公尺寬，對搶救有極大效益。

消防局長李明峯表示，訓練增進分隊長、小隊長指揮救災能力，提升搶救災害戰力，讓消防人員到達任何救災現場即用泡沫瞄子產生泡沫進行滅火，也能讓消防人員對於各類高科技場所及油電車搶救完成任務，讓市民生命財產安全更有保障。

消防局也呼籲暑假將來臨，戲水時在水中發生危險，要牢記防溺5步「叫、叫、伸、拋划」，且冷靜不慌張才是自救的不二法則。

台南市消防局第七大隊辦理小型消防車配合水箱車佈線操作教育訓練，特別是有效使用泡沫原液，撲滅無法以水滅火的極性溶劑及各類油電車所發生火災。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第七大隊辦理小型消防車配合水箱車佈線操作教育訓練，特別是有效使用泡沫原液，撲滅無法以水滅火的極性溶劑及各類油電車所發生火災。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第七大隊辦理小型消防車配合水箱車佈線操作教育訓練，特別是有效使用泡沫原液，撲滅無法以水滅火的極性溶劑及各類油電車所發生火災。記者袁志豪／翻攝
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台南市消防局第七大隊辦理小型消防車配合水箱車佈線操作教育訓練，特別是有效使用泡沫原液，撲滅無法以水滅火的極性溶劑及各類油電車所發生火災。記者袁志豪／翻攝
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火災 消防人員 教育訓練

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