侯友宜提亞運北部一起爭取 基市府：將積極配合辦理
新北市長侯友宜競選總統時曾提出爭取2038年亞運等政見，侯友宜今天在議會表示，當初提出政見是以台灣為主體爭取，光靠雙北可能也吃不下來，可以結合北部各縣市一起爭取。基隆市政府回應，市府將積極配合辦理，認同北部縣市共同推動區域體育發展。
新北市議員李宇翔表示，目前北市已經編列相關預算，卻看不到新北任何規畫。侯友宜表示，當初提出政見是以台灣為主體爭取，光靠雙北可能也吃不下來，可以結合北部各縣市一起爭取。
基隆市政府發言人林廷翰表示，樂見我國舉辦國際體育賽事，場館與地點安排尊重中央體育主管機關的整體規劃，市府也將積極配合辦理。基隆市政府未來將持續優化運動設施，提升運動風氣，並與北部縣市共同推動區域體育發展。
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