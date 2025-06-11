先睹為快大南瓜 瓜農苦喊今年氣候不好種

全國大南瓜比賽將在這個月的14號到15號，於新北市淡水捷運站後方金色水岸展開，每年都會吸引許多農民將自己所種植的大南瓜拿出來比賽，讓南瓜不只是作為食材，更能兼具比賽的趣味性也能夠帶動農產品的行銷，淡水區農會總幹事今(11)日也特別來看看過去曾經拿下四次全國大南瓜比賽冠軍的林建訓，了解一下今年的南瓜狀況到底如何。

林建訓表示，今年氣候要種出大南瓜可說是相當有難度，不僅是氣候多雨，在受粉期又碰到低溫濕冷，讓原本要種1百天的大南瓜，今年只種了70天，生長期就已經相當不夠，而自己本來都會多種2到3顆大南瓜，但今年只成功一顆，最主要的原因就是雨水過多導致，因此這次的這一顆大南瓜可說是淡水參賽代表，十足珍貴。

淡水農會總幹事高忠表示，大南瓜比賽有許多組別，包括了食用組、創意外觀、重量組等，也藉此活動行銷淡水在地農產好食材。而農友親自搭起棚架，讓一顆大南瓜獨自享受vip包箱，就像住在飯店一樣舒適，每年的大南瓜比賽，是全國瓜農相當盛大的活動，過去的比賽淡水瓜農林建訓更是常勝軍。而農會也說透過畫面讓大家可以先睹為快，也可以猜猜看有多重，到新北市農業局臉書粉絲團來參與抽獎活動，一起共襄盛舉。