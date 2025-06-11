三鶯線年底完工...新北議員喊要全罩隔音牆 侯友宜允3個月內評估

新北捷運三鶯線預計年底完工，明年初履勘後最快6月通車。新北議員卓冠廷說，附近居民已經承受興建交通期的必要之痛，建好卻仍要承受噪音之苦，要求市府興建全線全罩隔音牆，且依照台中捷運經驗，現在不做未來還是會做。新北市長侯友宜認為講得有理，經費允許就會做，允諾三個月內完成評估報告。

卓冠廷指出，捷運三鶯線歷經將近30年、五任縣市長規畫興建，將在侯友宜任內收尾，過程中造成沿線15公里民眾劇烈影響，且三鶯線完工在即，後續的收尾、復舊不能馬虎。上任之初就已向捷運局爭取全線全罩隔音牆，且台中經驗來看，行經六線道捷運綠線起初也沒有全線隔音牆，但因民眾不堪其擾而做滿全線，現在不做未來只會變更貴。

卓冠廷說，捷運三鶯線行經的路段更狹窄，4月時試車時發現輪軸摩擦聲音巨大，部分路段只做單側、只做直立而非全罩，測試聲響讓民眾不堪其擾。侯友宜認為，議員講得有理，經費允許就會做。新北捷運局長李政安說，依照合約廠商要做調查，會做單側是因另外一側是農業區，若路來有開發會進一步檢討，坦言做全罩需破億，經費有困難。

侯友宜承諾，三個月內提出全線全罩隔音牆的評估報告。

另外，卓冠廷也提到，捷運站周邊的人行道復舊計畫，可以藉此機會改善周邊街廓，民眾問題不外乎是「高低落差」、「停車需求」，新北市多處人行道改善計畫也兼具了斜坡道、臨停空間、停車位的功能，甚至一併進行電箱電桿遷移作業，打造更好的空間，從寬度、高度都可以來做改善。捷運局若遇到質疑，應盡力想辦法改善設計，而不是雙手一攤就選擇不做。

李政安說，改善捷運周邊人行道遇上部分住戶反對，需要社區一些共識，目前共同研討先做標線型人行道。侯則表示，會重新審視人行道計畫更符合民眾需求。