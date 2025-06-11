把握發展遲緩早療黃金期 新北6/14起辦免費篩檢

新北市府今天表示，至今年3月止，新北有1萬5000多名發展遲緩兒；掌握6歲前的早期療育黃金期，可減輕家庭負擔。14日及7月5日將在中和及永和區辦2場免費篩檢。

新北市府衛生局表示，新北每年有超過3000名兒童，經醫院評估鑑定為發展遲緩。照顧者發現孩子有發展問題時，常不知所措。發展遲緩的孩子，成長過程會遇到較多挑戰，給予妥適的照護和關懷，也能發掘他們的獨特。

新北市職能治療師公會理事長呂忠益今天透過新聞稿表示，0歲至6歲是兒童發展的關鍵，更是黃金治療期，若能及早發現發展遲緩，便能及早治療；他說，透過篩檢是唯一發現發展遲緩的管道，希望大家重視兒童的健康發展。

社會局新聞稿表示，委託6家民間單位辦理早期療育社區資源中心，結合專業社工及職能治療師、語言治療師，以就近服務，提供相關諮詢與資源連結。各早療資源中心平時也會辦理各項親職、啟蒙或定點療育服務。

社會局說，明新兒童發展中心將於6月14日在中和區積穗國中，及7月5日在永和區國父紀念館，辦理2場兒童發展免費篩檢；活動結合遊戲闖關公益園遊會，並由治療師設計篩檢關卡，以評估幼兒發展。

衛生局說，若發現孩子有發展遲緩的現象，千萬不要認為是「大隻雞慢啼」，透過篩檢可找出動作發展遲緩、語言遲緩及社會情緒發展遲緩；提醒家長把握早期療育黃金期，與認知的刺激萌芽階段。

市府說，如對兒童發展有任何問題，也歡迎洽詢新北市兒童健康發展中心，或新北市發展遲緩兒童評估鑑定醫院，及早篩檢評估，介入治療。