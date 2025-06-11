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新北淡水沙崙路地方爭取照明整合 議員會勘改善

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡江大橋即將通車，里長希望能將沙崙路進行一致性的路燈規劃，因應淡江大橋通車後的車潮。 圖／紅樹林有線電視提供
淡江大橋即將通車，里長希望能將沙崙路進行一致性的路燈規劃，因應淡江大橋通車後的車潮。 圖／紅樹林有線電視提供

淡江大橋今年即將完工，而淡水區沙崙路更是下橋後連接的主要幹道，日前在地里長就會同新北市議員鄭宇恩與市府相關單位，到沙崙路進行會勘，不僅討論如何改善目前路口及各巷口轉彎處照明不足的問題，更要來爭取沙崙路路燈的整合，讓整條沙崙路的路燈更有一致性，也提升市容環境。

大庄里長表示，在淡江大橋即將通車之際，目前在沙崙路的路燈就有2種不同的型態，而且路燈間距也不相同，除了造成路燈照明度有影響之外，對於整體市容更是不美觀，因此也希望能夠改善並且做一致性的路燈規劃，也因應未來淡江大橋通車後所帶來的車潮。

新北市議員鄭宇恩表示，這次在沙崙路有部份巷口的轉彎處，還有在人行道的部份，先前有居民反應夜間照明不足，除了在這次會勘來要求改善之外，並且前後加設了六盞的路燈之外，也希望在淡江大橋通車之前將所有人本環境及行車照明做好改善。

淡江大橋 淡水

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