新北瑞芳社福志工教育訓練 攜手關懷獨老與弱勢家庭

為提升服務品質與強化社區關懷能量，瑞芳區公所近日舉辦社會福利志工教育訓練，目前瑞芳區共有24位社福志工，平日投入獨居長者探訪、物資配送等服務。面對全區82位獨居長者，平均每位志工需關懷約4人，堪稱默默付出的無名英雄。

瑞芳區社福志工隊成員多為在地居民，其中不乏夫妻檔與母女檔齊心參與，展現家庭投入公益的溫暖力量。

志工夫妻檔游素晶與李朝生表示，能一起投入社會服務，不僅讓我們的生活更有意義，也能互相扶持、共同成長。陪伴長者聊天、送上一份物資，看到長輩露出笑容，就是最好的回饋。

瑞芳區長楊勝閔表示，社福志工是社會安全網中不可或缺的角色，他感謝志工們長年在第一線默默耕耘，尤其面對高齡化社會的挑戰，這群志工所付出的關懷與陪伴，正是社區最溫暖的力量。未來區公所也將持續提供培訓資源與後援支持，讓志工在服務過程中更具信心與能力。