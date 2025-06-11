新北貢寮福連里辦環保節能減碳 民眾熱情參與
今(11)日新北市貢寮區福連里舉辦「環保暨節能減碳政令宣導」活動，活動結合環境清潔大掃除，許多民眾熱情參與一起清潔生活環境。貢寮區長柯建輝也到場與居民一同響應環保行動，展現區公所對節能減碳政策推動的高度重視。
頂著烈日，社區志工與居民組成清潔小隊，手持掃把、畚箕與夾子，沿著主要街道、公園周邊與排水溝等區域展開地毯式清掃。針對常見的廢棄菸蒂、塑膠垃圾等熱點區域，志工們也進行集中清理，讓整個社區煥然一新。
福連里長吳文益表示，此次活動結合社區大掃街與多項政策宣導，不僅提升居民對永續生活的認知，也強化鄰里間的連結與凝聚力。
貢寮區長柯建輝表示，透過實地參與與現場宣講，不僅提升居民對環保節能政策的理解，也強化防詐與公共衛生意識，展現福連里社區對永續環境與治安防護的共同承諾。
環保局清潔隊長提醒民眾，當前為登革熱高風險期，務必落實「巡、倒、清、刷」四步驟，清除戶內外積水容器，避免病媒蚊孳生。
警分局人員也進行防詐騙宣導，針對近期常見詐騙手法如假投資、假冒親友及假冒客服等案例進行說明，並強調「一聽、二掛、三查證」的重要性，提醒居民提高警覺，共同防堵詐騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言