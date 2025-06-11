通緝犯拒檢衝撞遭擊斃！蔣萬安：只要依法執勤力挺到底

蔡姓通緝犯本月6日開車拒檢衝撞警察遭開槍擊斃，台北市大安警分局鄭姓、沈姓警員受傷。市長蔣萬安今赴北市警察局金吾獎頒獎典禮提起此案說，只要依法執行公權力，他絕對力挺到底。

蔣萬安說，看到第一線同仁受傷萬分不捨，當天到大安分局警備隊慰問，對於同仁在如此危機情況，依然堅守崗位、堅定執法，透過自身專業及勇氣，當機立斷開槍制止，他要表達欽佩。

他說，慰問時向受傷同仁表達「你們是首都警察的表率」，尤其第一時間想到的是怎麼避免其他同仁受傷、確保民眾安全，他表達感謝及敬意，請市警局長李西河對受傷同仁的法律、心理諮商及相關醫療，給予全力支持。

他說，北市對犯罪零容忍，打擊犯罪絕不手軟、嚴陣執法絕不寬待，只要依法執行公權力，「市長絕對是各位最堅強的靠山，絕對力挺各位到底」。

北市府1993年起開辦金吾獎遴拔工作績優員警，本屆從各單位推薦108人，遴選出刑警大隊偵查佐楊昀笙、市警局資訊室警務正康智恆等40人，另有文山二警分局偵查佐鄭若妤等8人獲警政署遴選為全國模範警察，今下午在市警局接受蔣萬安頒獎。