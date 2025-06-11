找車位不用繞 北市近6萬路邊車格明年全智慧化可線上查

推動智慧停車，北市長蔣萬安昨市政會議拍板，北市5萬8867格路邊汽車格，明年底設地磁、立柱桿全智慧化。為避免民眾繞行找車位，蔣也裁示開放政府資料讓公私協力建置好用的「北市好停車」，節省駕駛等停車位時間，也降低找車位造成塞車與產生廢氣。

根據北市停管處規畫，台北市路邊與路外停車格明年底前全面數位化。目前北市路邊有6萬1748格停車格，其中收費5萬8867格，目前已經8成智慧化；公有路外停車場有377場4萬7753格汽車停車格，已經智慧化百分之百。

目前交通局建置的「台北好停車」網站，可供民眾查詢路邊動態格位，提供即時空位，蔣萬安昨天市政會議也裁示，台北市因地狹人稠，停車問題一直是市民關心的，除關心有無停車位，也關心如何快速找到停車位，蔣指示停管處明年115年完成路邊格位全面智慧化，並要持續提升路邊停車設施的穩定性及妥善率。

蔣萬安提到，他原本以為現有交通局建置的「北市好停車」是一個APP，後來才發現是一個網頁。這對開車中要找停車位的駕駛來講，可能不是一個最友善的介面。他說，當然不是主張交通局為找停車位去開發一個APP，可以採取公私協力，開放政府資料讓民間去開發。

蔣也以自身的找車位經驗，表示目前大多數的駕駛人主要使用還是Google Map如停車大聲公，他也特別問幾個周遭朋友，他們在台北市開車停車確實很多都是使用民間的停車大聲公。

蔣萬安指示交通局，如果能夠和APP業者合作，將市府所掌握的停車位與停車場資訊，提供給他們，提升這些APP的服務項目以及精準度，這樣其實更能幫助到使用者。

蔣也提到，先前他在市政會議也提過，日本導航APP為了方便外國遊客找到景點、餐廳或旅館，因考慮外國人多數不會使用日語輸入，所以只要輸入目的地電話，導航系統就直接在地圖上顯示位置及行車路徑。其實政府設置的網頁或APP，坦白講流量偏低，如果能採公私協力或許是更好做法。

蔣也在市政會議表示，大家或許會擔心圖利問題，但任何願意提供用路人資訊的民間業者，市府都一律提供完整資訊，儒所謂的Open Data開放資料，市府是圖利所有的用路人、所有的市民朋友。這種公私協力不只是停車智慧化，包括社會住宅或包租代管等相關租屋的資訊也可以思考，是否和流量已經很大的租屋網合作。