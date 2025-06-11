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警察金吾獎頒獎 蔣萬安：犯罪零容忍願當堅強靠山

中央社／ 台北11日電
台北市警察局遴拔工作績優員警，今舉辦金吾獎頒獎典禮，市長蔣萬安（左一）與獲獎警察自拍合影。聯合報系記者李奕昕／攝影
台北市警察局遴拔工作績優員警，今舉辦金吾獎頒獎典禮，市長蔣萬安（左一）與獲獎警察自拍合影。聯合報系記者李奕昕／攝影

台北市警察局今天舉行金吾獎頒獎，共40人獲獎，另8人獲選模範警察。台北市長蔣萬安表示，北市對犯罪零容忍，只要依法執行公權力，市長是大家的堅強靠山，力挺到底。

蔣萬安下午出席台北市警察局「114年第33屆金吾獎頒獎典禮」，頒獎表揚獲獎者和模範警察楷模，感謝警察對維護社會治安等工作的付出與貢獻。

他致詞表示，金吾獎的榮耀，不僅是對獲獎者的卓越肯定，更是對全體警察致上最崇高敬意。

話鋒一轉，蔣萬安提到，建國高架橋匝道6日發生通緝犯拒檢衝撞員警事件，自己第一時間看到受傷員警感到萬分不捨，當天特別到大安警分局慰問受傷員警，對於他們在危急情況仍堅定執法、開槍制止犯嫌，表達欽佩之意；也請市警局長李西河後續給予這些員警全力支持，不論是法律、心理諮商和醫療面等。

蔣萬安明確表達，北市對於犯罪絕對零容忍，打擊犯罪也絕不手軟，只要依法執行公權力，市長絕對會是大家的堅強靠山，也會力挺到底。

他指出，本屆金吾獎遴選人數達108人，從中遴選出40人獲獎，另外還有8人獲選為模範警察，請大家給予掌聲恭喜獲選者，並謝謝所有堅守崗位、辛勞的警察們，共同守護市民工作及生活安全。

根據市警局資料，這次獲獎的刑事警察大隊偵查佐楊昀笙，曾破獲黑道幫派販毒組織案件，並查獲多起持有、改造槍枝及販賣毒品案件等，功績卓著；市警局資訊室警務正康智恆自行開發「警政日誌巨量資料分析系統」，為全國首創「即時稽核預警通報」機制，提升警方科技偵查能量。

此外，文山第二分局偵查佐鄭若妤，檢肅多名治平專案目標到案，並查獲擄人勒贖、組織犯罪、改造槍彈、詐欺集團及各類毒品等不法集團，對維護社會治安貢獻卓著，獲選為模範警察。

警察 蔣萬安

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