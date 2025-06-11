快訊

申請入學放榜「沒上怎麼辦」？把握最後機會 114分科測驗考前整理一次看

行動電源自燃失火怎麼辦？消防員喊話「先叫家人」再做後續步驟、1動作超危險

富商老公陳榮煉入獄 安以軒欲動用「尪1.9億帳戶」遭法院駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

假借休閒麻將之名行賭博之實 北市警掃蕩違法營業麻將休閒館

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

北市文山區某家休閒館，假借休閒麻將之名，實際進行賭博之實，多次違法營業遭警方查獲涉嫌賭博並移送法辦，臺北市政府會同文山第一分局等相關局、處執行強制斷水斷電，全力掃蕩不法。

文山第一分局表示，該休閒館位於世新大學學區附近，雖依法申請營業登記，但實際上卻以「衛生麻將」為掩護，招攬學生、社區民眾參與非法賭博，日前遭文山第一分局警方持臺灣臺北地方法院核發之搜索票查獲，並移送臺灣臺北地方檢察署偵辦後，復依「臺北市政府執行『正俗專案』停止及恢復供水供電工作方案暨裁罰基準」將該營業場所查報為「正俗專案」執行對象，未料列管期間仍持續營業並涉及賭博行為再次遭到警方查獲，故臺北市政府都市發展局遂依違反都市計畫法第79條規定裁處罰鍰及勒令停止違規使用，並處以斷水斷電處分，文山第一分局於6月9日配合臺北市建築管理工程處等相關局、處，到場執行現場維安工作，展現警方執法決心。

文山第一分局呼籲，職業賭場易成為治安顧慮或不法分子聚集之行業處所，絕不容許業者鑽法律漏洞，以合法掩飾非法。警方將持續掃蕩不法行為，加強取締賭場，強勢打擊犯罪，共同打造安居樂業生活。

聚傳媒

賭博 北市

延伸閱讀

北市近6萬路邊汽車格 蔣萬安指示115年全面智慧化

夏天超熱租北市社宅要先買冷氣 住戶嘆：搬家也難帶走

北市美堤碼頭打造永久性浮台 颱風來不須撤離

「打萬安牌保5」 國民黨北市黨部戰略：造勢將邀蔣萬安

相關新聞

通緝犯拒檢衝撞遭擊斃！蔣萬安：只要依法執勤力挺到底

蔡姓通緝犯本月6日開車拒檢衝撞警察遭開槍擊斃，台北市大安警分局鄭姓、沈姓警員受傷。市長蔣萬安今赴北市警察局金吾獎頒獎典禮...

找車位不用繞 北市近6萬路邊車格明年全智慧化可線上查

推動智慧停車，北市長蔣萬安昨市政會議拍板，北市5萬8867格路邊汽車格，明年底設地磁、立柱桿全智慧化。為避免民眾繞行找車...

夏天超熱租北市社宅要先買冷氣 住戶嘆：搬家也難帶走

北市逾1.4萬戶社宅中僅有45戶配有冷氣，若承租戶有需求需自行配置冷氣，並於租約到期時帶走，但有住戶坦言，租約一簽才3年...

假借休閒麻將之名行賭博之實 北市警掃蕩違法營業麻將休閒館

臺北市文山區某家休閒館，假借休閒麻將之名，實際進行賭博之實，多次違法營業遭警方查獲涉嫌賭博並移送法辦，臺北市政府會同文山第一分局等相關局、處執行強制斷水斷電，全力掃蕩不法。 文山第一分局表示，該休閒

北市近6萬路邊汽車格 蔣萬安指示115年全面智慧化

為幫助車主快速找到停車位，台北市長蔣萬安指示停管處明年完成全市近6萬個路邊汽車停車格位智慧化，並可研議將資訊提供給民間業...

新北社工缺額166人創新高 侯友宜坦言還有努力空間

新北市今市政總質詢，民進黨市議員黃淑君今指新北第一線社工缺額166人是史上最高，社會安全破大網，甚至涉嫌虐童致死的機構負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。