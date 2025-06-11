假借休閒麻將之名行賭博之實 北市警掃蕩違法營業麻將休閒館

臺北市文山區某家休閒館，假借休閒麻將之名，實際進行賭博之實，多次違法營業遭警方查獲涉嫌賭博並移送法辦，臺北市政府會同文山第一分局等相關局、處執行強制斷水斷電，全力掃蕩不法。

文山第一分局表示，該休閒館位於世新大學學區附近，雖依法申請營業登記，但實際上卻以「衛生麻將」為掩護，招攬學生、社區民眾參與非法賭博，日前遭文山第一分局警方持臺灣臺北地方法院核發之搜索票查獲，並移送臺灣臺北地方檢察署偵辦後，復依「臺北市政府執行『正俗專案』停止及恢復供水供電工作方案暨裁罰基準」將該營業場所查報為「正俗專案」執行對象，未料列管期間仍持續營業並涉及賭博行為再次遭到警方查獲，故臺北市政府都市發展局遂依違反都市計畫法第79條規定裁處罰鍰及勒令停止違規使用，並處以斷水斷電處分，文山第一分局於6月9日配合臺北市建築管理工程處等相關局、處，到場執行現場維安工作，展現警方執法決心。

文山第一分局呼籲，職業賭場易成為治安顧慮或不法分子聚集之行業處所，絕不容許業者鑽法律漏洞，以合法掩飾非法。警方將持續掃蕩不法行為，加強取締賭場，強勢打擊犯罪，共同打造安居樂業生活。

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