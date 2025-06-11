新北6/15起「魩鱙禁漁期」 違者最高罰15萬元

為守護海洋生態，推動漁業永續發展，新北市政府自6月15日起至9月14日，實行魩鱙禁漁期。新北市漁業處提醒從事魩鱙漁業的漁民與業者，禁漁期間不得進行捕撈作業，違者將依《漁業法》第65條規定，處以新臺幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

漁業處表示，魩鱙俗稱吻仔魚是台灣沿近海經濟漁獲之一，為國人重要消費魚種，新北市魩鱙漁業主要產地為淡水區海域。魩鱙並非是仿間所稱幾百種魚的幼魚，主要是三種魚類包括刺公鯷（Encrasicholina puntifer）、異葉公鯷（E. heteroloba）及日本鯷（Engraulis japonicus）的幼魚，而每年6月至9月則是其他魚類魚卵孵化及仔稚魚成長的時期，此時作業容易混獲其他魚種仔魚，為減少對其它魚類資源影響，新北市每年定期於6月15日至9月14日實施魩鱙漁業禁漁期，並進行漁船數量與漁獲總量管制，一旦達到中央訂定魩鱙捕撈量上限，將立即全面禁止採捕，另亦規範可使用的漁具種類與作業區域。此外，在保育同時，也關注漁民生計，新北市漁業處提供魩鱙漁業權收購措施，輔導有意轉型的漁民轉營其它漁業或多元發展，降低對魩鱙漁獲的依賴。

新北市漁業處表示，藉由訂定禁漁相關措施及管制漁撈行為，能有效確保魩鱙資源的永續利用，促進漁業產業的永續發展，呼籲漁民朋友務必遵守相關規定，以共同維護海洋資源。

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