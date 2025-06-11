北市衛生局泳池水質抽驗 僅2家次不合格

暑假將至，戲水活動成為民眾消暑首選。臺北市政府衛生局為提供民眾安全、衛生的親水環境，於戲水旺季前加強泳池水質抽驗，督促業者提升自主衛生管理，114年1-4月泳池水質合格率98.6%，較往年同期明顯提升。

衛生局表示，114年1至4月共抽驗游泳池139家次，其中137家次水質合格、2家次不合格，合格率達98.6 %，較113年及112年同期合格率分別為94.5%、89.8%，水質合格率明顯提升。對於抽驗不合格的業者，北市衛生局依據臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款及24條規定，裁處新臺幣2,000元以上1萬元以下罰鍰，並要求限期改善，經複查結果如不合格將按次處罰，至改善為止。

衛生局指出，依《臺北市營業衛生管理自治條例規定》，游泳業者每月應自行汲取泳池水送檢水質微生物，泳池開放期間另應每月進行水質酸鹼度及自由有效餘氯測定至少4次，夏季泳池開放期間則應每2小時測定1次，並將檢測結果公告於場所明顯處，讓消費者充分了解池水水質監測情形。按北市衛生局公告標準，游泳池水質應符合總菌落數每1公撮（mL）池水中應低於500 CFU；大腸桿菌群每100公撮（mL）池水中應低於（含）1 CFU或1.1 MPN；自由有效餘氯量應保持百萬分之1.0至3.0之間（1.0-3.0 ppm）；水質之氫離子指數（pH值）應保持6.5至8之間。

北市衛生局提醒，為營造優質安全的游泳環境、保障自己和他人的衛生健康及戲水安全，請民眾配合游泳時應落實「3要5不」。

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