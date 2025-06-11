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氣候影響致芒果產量少一半 臺南金煌、愛文攜手推廣

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

據台南農改場指出，芒果產量因早花遭遇2月份全台低溫、以及晚花受3月下旬低溫影響，初估產量約減少一半。南市農業局10日在市政會議進行「芒果產銷調節因應措施」專案報告時指出，除了強化國外行銷參展，也將繼續推動國內分級運銷與展售。另外，金煌芒果將與愛文芒果一起做推廣，穩定供貨。

台南市長黃偉哲強調，不管是歉收或豐收，都需把握機會做好行銷，把優質的台南農特產推廣給消費者。除了鮮果行銷，還可以把適合加工的水果，加工製成水果乾，延長水果在市場上的壽命。

農業局指出，由於天候因素，今年台南芒果產情預估總產量29,900公噸，較113年59,800公噸，減少29,900公噸。由於產區減產，量少價高，供不應求風險高，於是如何強化連結，穩定供貨，是眼前重要的課題。目前因應措施有三項，首先在國際行銷方面，預定6至7月到海外推廣，地點涵蓋日本、韓國、新加坡、馬來西亞等市場。其次，國內行銷採取分級分流，與農會、合作社聯合運銷。再來是透過台南國際芒果節，結合產區及民間團體辦理系列活動，達到產業店家、產區系列活動與芒果產品整合行銷展售的目標。

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芒果 水果

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