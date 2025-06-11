北市近6萬路邊汽車格 蔣萬安指示115年全面智慧化

為幫助車主快速找到停車位，台北市長蔣萬安指示停管處明年完成全市近6萬個路邊汽車停車格位智慧化，並可研議將資訊提供給民間業者，公私協力提供市民服務。

台北市政府昨天舉行市政會議，討論全市停車智慧化服務。與會人員轉述，蔣萬安在會中指出，發展並推廣綠運輸是台北市的政策目標，但同時要關注市民在意的停車問題，思考如何協助市民快速找到車位，以降低車輛繞行時產生的廢氣和車流量。

為此，蔣萬安指示停車管理工程處明年完成路邊停車格位全面智慧化，並持續提升智慧化設施的穩定性及妥善率，同時研議採取公私協力方式幫助用路人找到車位，如將停車位與停車場資訊提供給民間手機應用程式等。

停管處說明，智慧化車格分為地磁格位、智慧停車柱及高位攝影3種，全市近6萬個路邊汽車格位已有8成完成智慧化設備建置，並與「北市好停車」網頁介接，可提供用路人參考判斷周遭停車便利程度。