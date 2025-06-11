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夏天超熱租北市社宅要先買冷氣 住戶嘆：搬家也難帶走

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市逾1.4萬戶社宅中僅有45戶配有冷氣，若承租戶有需求需自行配置冷氣，並於租約到期時帶走，但有住戶坦言，租約一簽才3年，買冷氣就要花費2萬，搬離後又要再花一筆錢相當不划算。圖／住都中心提供
北市逾1.4萬戶社宅中僅有45戶配有冷氣，若承租戶有需求需自行配置冷氣，並於租約到期時帶走，但有住戶坦言，租約一簽才3年，買冷氣就要花費2萬，搬離後又要再花一筆錢相當不划算。圖／住都中心提供

北市逾1.4萬戶社宅中僅有45戶配有冷氣，若承租戶有需求需自行配置冷氣，並於租約到期時帶走，但有住戶坦言，租約一簽才3年，買冷氣就要花費2萬，搬離後又要再花一筆錢相當不划算。住都中心表示，目前有彙整回收及二收拍賣相關資訊，提供民眾選擇。

住社宅李姓民眾表示，當初從公寓搬到社宅，發現沒有冷氣，就把冷氣搬過來，2萬元購買的冷氣，光是搬運就花了1萬5，而現在租期屆滿也不知道要不要搬走，搬走又要花1萬5直言「不如買台新的」。

李先生直言，相較於新北，台北市沒有提供冷氣對於民眾來說很不方便，畢竟簽約一次僅三年，冷氣搬來搬去耗時耗錢，但不買夏天有很痛苦，市府還是應重新考慮相關配套。

住都中心表示，目前多數社宅若住戶有冷氣需求皆為自行安裝，租期屆滿或租約終止時，承租人需將房屋騰空並恢復原狀。若屋內留有任何物品，將視為廢棄物，由中心代為清運處理，相關費用均由承租人負擔，目前市場有多個成熟拍賣網站及回收廠商，已蒐集彙整相關資訊，提供民眾除公有清潔隊回收外其他自行接洽的選擇。

社宅 承租人 冷氣

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