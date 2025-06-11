北市花博公園音樂漫遊14日登場 夏夜品味爵士

花博公園飲食區曾遭議員質疑噪音頻繁等狀況，北市府指出，經與當地協會合作改善，逐漸恢復原本榮景。為讓民眾了解商圈，協會將於14日、15日舉辦爵士音樂漫遊活動。

花博公園圓山園區環境優美，常是市民運動及散步地點，台北市議員去年表示，園區內餐酒館超時營業，屢遭居民投訴大量酒醉顧客引起環境髒亂、噪音、塗鴉等狀況。

台北市政府後續介入協助，經當地商圈協會、業者相互配合，相關狀況已陸續改善，近期週末也吸引許多年輕人及外國人前往消費，形成商圈經濟。

此外，台北市政府商業處今天透過臉書（Facebook）貼文指出，中山商圈與MAJI集食行樂將在14日、15日舉辦爵士音樂漫遊活動，讓花博公園成為熱鬧的夏夜派對現場，活動包含金曲合唱團體將於現場演出，還有市集可逛。

當地協會以新聞資料表示，爵士音樂漫遊活動將邀請知名美國大學女子的阿卡貝拉（純以人聲演唱）合唱團與台灣代表舉杯互敬，並以巨大珍奶造型代表酒品，讓雙方開啟前所未有的音樂盛會，盼透過活動把圓山花博打造為台灣蘭桂坊。

台北市商業處指出，中山商圈爲台北精緻休閒廊帶，範圍為新生北路（東）、中山北路2段（西）、南京東路1段（南）、民族東路（北）所圍成的狹長區域。關於此次活動相關訊息可至台北市中山商圈發展協會臉書粉絲團查詢。