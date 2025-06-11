新北社工缺額166人創新高 侯友宜坦言還有努力空間

新北市今市政總質詢，民進黨市議員黃淑君今指新北第一線社工缺額166人是史上最高，社會安全破大網，甚至涉嫌虐童致死的機構負責人又另起爐灶，毫無稽查機制如何保衛孩子？新北市長侯友宜說，社工進用是新北還有努力空間。

黃淑君指出，新北市近五年來新生兒死亡率皆高於全國平均，且近四年五歲以下兒童死亡率也同樣高於全國平均，面對近七年來家庭暴力案量中兒少保護的通報量，到2024年4233件史上最高，近五年的兒童少年保護通報案件量也來到史上最高19387件。

黃淑君說，新北社會局第一線社工的缺額卻來到史上最高166人，衛生局社工人力缺額卻始終不敢公告，新北市審計處2023年決算報告，就揭露新北市衛生局心理衛生社工人力缺口僅有30.51%，中央核定59人，新北衛生局僅聘僱18人，缺額41人，進用率來史上最低，新北社會安全破大網。

黃淑君痛批，放任新北市社工人力匱乏、過勞，對於個案管理毫無幫助，甚至出現曾經虐童致死的機構負責人還能另起爐灶，卻毫無稽查機制。侯友宜坦言，社工進用是新北要努力的方向，且新北幅員遼闊，尤其現在工作壓力重，社工可能會轉職選擇別的工作，至於有違反兒少權法情事，依法早就在做了。

市議員陳乃瑜則喊話，市府應盡速推動「生生喝鮮乳」與「國中小免費營養午餐」政策，認為侯友宜不是沒財力，只是沒決心。新北市學生人數約29萬，每周供應一瓶鮮乳，預算約需2.9億元，就算僅補助低收、中低收的弱勢學童，一年只需要626萬，而免費營養午餐則每年所需經費約為35億，僅占新北市總預算的1.5%。