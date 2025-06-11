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強化管理打擊不法 新北「瘦身美容業」納入特定行業

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

「瘦身美容業」及「按摩業」為現今常見提供舒壓場所，新北市警方查緝發現，不肖業者常藉合法登記名目，實則從事色情行業，違反善良風俗並涉嫌刑法妨害風化罪，對新北市治安造成極大衝擊。新北市政府經濟發展局11日公告，將經濟部營業項目代碼表所屬「瘦身美容業」列入特定行業，透過第三方警政機制進行源頭管制。

經發局長盛筱蓉表示，按摩舒壓場所本為合法健康產業，提供市民身心放鬆與舒壓管道，原出發點良善，然而部分不肖業者卻掛羊頭賣狗肉，藉登記名義從事色情勾當，影響治安與社會風氣，應透過第三方警政機制，從源頭管理到加強查緝，杜絕不肖業者進駐違法的風險。

繼2023年將「按摩業」納入特定行業後，配合近期警方查緝不法常見的業態，擴大納管範圍將「瘦身美容業」列入特定行業，加強審查與監督力道，結合警政、經發、城鄉、工務、消防等多局處全面淨化治安環境，防堵不法業者假借合法名義進行非法行為。

經發局表示，市府對於此類按摩舒壓場所，將加強實質審查與稽核，必要時聯合警政單位進行實地訪查，全面阻斷非法營業模式。若經查獲涉及妨害風化、色情行業經營等違法行為，將列為重點查緝對象，新北市政府呼籲業者自律守法，切勿心存僥倖以合法掩護非法，市府亦將持續透過制度強化與跨局處合作，打造安全、宜居的城市環境，為市民守護生活品質與居住安全。

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