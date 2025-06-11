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新北老街全台倒數？侯友宜強調是前段班、會愈來愈好

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北即時報導
新北市議會民進黨團要求新北市長侯友宜兌現政見。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團要求新北市長侯友宜兌現政見。記者葉德正／攝影

新北市議會今天總質詢，民進黨團今天要求侯友宜兌現政策。其中議員卓冠廷指出，新北市觀光預算一路下降，三峽、鶯歌老街淪為全台最冷老街最後。新北市長侯友宜表示，全台老街不只議員所列這12條，美術館開幕後，加上三鶯線，會愈來愈好。

卓冠廷指出，侯選總統政見中規畫全國觀光預算要增加15到20%，但新北觀光局預算從朱立倫時期占總預算比例0.6%一路下降至侯市府僅剩0.25%，今年的觀光局預算佔比是升格以來最低。

卓冠廷認為，新北市多處景點如三峽、鶯歌等老街觀光人次持續下滑，鶯歌更淪為全台最冷門老街之一，代表侯市府無心推動觀光，不願投入預算甚至資源錯置，呼籲侯市長明年起觀光局預算至少應增加15%至6.27億元，也應提出捷運三鶯線通車後跟三鶯老街的串聯活動規畫，才能重振新北觀光產業。

侯友宜表示，觀光預算不能單看觀光局，新北美術館花這麼多錢，放在文化局，帶動更多觀光人潮，另外三鶯線在捷運局，帶動更多人進來，他會請觀旅局就能力裡面多編一點，其他各局處也會統合來幫忙。

市議員山田摩衣則說，侯在競選總統時提出6大寵物政策，包括「全國普設寵物運動園區」，但新北市29個行政區中僅有22座寵物公園，有14個區連一座都沒有。

山田摩衣說，侯市長顯然沒有打算在新北29區都設置寵物公園，認為部分行政區是偏鄉，不需要設寵物公園，若按照動保處去年提出一年蓋一座的目標，照這速度恐怕還要再等上14年。

山田摩衣也說，新北市今年2月宣布投入450萬經費，在板橋動物之家生命教育園區打造「全國首座貓咪室內樂園」，當初宣稱年底完工，如今農業局長卻坦承仍在規畫中，質疑市府承諾又要跳票，呼籲侯市長訂定明確目標，推動每個行政區至少有一座寵物公園，寵物室內運動園區的規畫也不能再拖。

老街 寵物

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