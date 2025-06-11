議員要求兌現爭取亞運政見 侯友宜：北部一起爭取

新北市長侯友宜競選總統時，曾提出爭取2038年亞運等政見，新北市議員李宇翔表示，目前北市已經編列相關預算，卻看不到新北任何規畫。侯友宜表示，當初提出政見是以台灣為主體爭取，光靠雙北可能也吃不下來，可以結合北部各縣市一起爭取。

今天議會總質詢，由山田摩衣、李宇翔、卓冠廷、黃淑君、林銘仁、陳啟能小組上陣，針對新北市長侯友宜提出的政見，要求侯友宜兌現承諾。

李宇翔說，侯友宜過去競選總統時曾提出「爭取2038亞運」、「推動國民運動中心每周每人一次免費運動」等政見，如今回鍋市政一年多，卻看不到新北市有任何亞運爭取規畫，李質疑台北市已經編列預算、提出規畫積極爭取，反觀新北市卻毫無戰略與動作。

侯友宜說，當初提出政見，是希望以台灣主體性申請，不是單一城市，當然新北一定會參與，但亞運有這麼多運動項目，不可能一座城市來負荷。

李宇翔認為，北市都編列700億要蓋新場館，新北市不必單打獨鬥，但應展現主動爭取的意志，而非坐等邊緣化，呼籲市府整合北部城市聯手規畫，共同爭取亞運場館落腳與主辦權分配，不能連「想爭取」的氣魄都沒有。

侯友宜說，新北場館持續興建，板二、運動中心等等，但不會為了單一賽事大興土木，變成蚊子館也不太好。

在全民運動政策方面，李宇翔建議市府比照政見承諾，推動「每人每周免費一次運動中心」制度，目前僅65歲以上長者享有公益時段，普遍市民無法受益，這與全民健康推廣理念背道而馳。

侯友宜說，可以研議，如果中央配合款到位，「有錢我一定會想辦法做」；但李宇翔認為，預算是市政的選擇，不是藉口，既然政見寫下，就該兌現。

李宇翔也指出，林口國小羽球隊連續三年拿下全國金盃屢屢創造奇蹟，但三年來始終只能在「韻律教室」訓練，呼籲教育局與體育局正視此案，提供相應資源林口地區校隊訓練使用，不應讓資源侷限扼殺基層選手潛力。