長者居家照護更友善 北市「到宅訓練」升級1對1
台北市勞動力重建運用處將「到宅訓練」外籍看護工的服務再升級，優化為1對1、量身打造，確保聽得懂、學得會、做得到，即日起受理報名。
台北市勞動力重建運用處指出，民國107年推出設籍台北市、聘有外籍看護工的家庭免費「到宅訓練」服務，廣受好評，今年再升級、優化，推出「照顧技巧再升級」，提供1對1、量身打造，主題包含對照護者的移動轉位、餵食與營養照護、關節活動訓練等。
勞動力重建運用處說，升級服務也會邀請家屬共同參與，促進縮短磨合期、強化照護默契，有利於勞雇關係更友善。
勞動力重建運用處處長陳昆鴻呼籲，有需要的市民報名。諮詢電話（02）2338-1600分機4211，可與周小姐洽詢。
台北市勞動局長王秋冬說，被照護者的日常，其實相當需要專業知識與技能，多年來積極推動移工專業照顧課程、活動，旨在讓每名被照護者在熟悉的家中獲得友善、有品質的照顧。
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