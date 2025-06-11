快訊

中職／陳傑憲經歷風波婉拒開球 蘇泰安：他始終正面面對

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

洛杉磯衝突升級！為何川普急迫需要一場勝利？

長者居家照護更友善 北市「到宅訓練」升級1對1

中央社／ 台北11日電

北市勞動力重建運用處將「到宅訓練」外籍看護工的服務再升級，優化為1對1、量身打造，確保聽得懂、學得會、做得到，即日起受理報名。

台北市勞動力重建運用處指出，民國107年推出設籍台北市、聘有外籍看護工的家庭免費「到宅訓練」服務，廣受好評，今年再升級、優化，推出「照顧技巧再升級」，提供1對1、量身打造，主題包含對照護者的移動轉位、餵食與營養照護、關節活動訓練等。

勞動力重建運用處說，升級服務也會邀請家屬共同參與，促進縮短磨合期、強化照護默契，有利於勞雇關係更友善。

勞動力重建運用處處長陳昆鴻呼籲，有需要的市民報名。諮詢電話（02）2338-1600分機4211，可與周小姐洽詢。

台北市勞動局長王秋冬說，被照護者的日常，其實相當需要專業知識與技能，多年來積極推動移工專業照顧課程、活動，旨在讓每名被照護者在熟悉的家中獲得友善、有品質的照顧。

移工 外籍看護 北市

延伸閱讀

高雄城中城大火悲劇殷鑑不遠 民代籲改善升級消防設備

好熱！北市內湖松山信義今早高溫黃燈 昨士林測37.1度

北市單周新冠重症增14人 每周近萬人接種疫苗

北市私幼就讀補助有落差引議 蔣萬安允整體評估

相關新聞

地方遭刪補助款提訴願…盧秀燕悲觀 蔣萬安：若需要提行政訴訟

行政院統刪地方政府一般性補助款，引發中央與地方互槓。台北市長蔣萬安今表示，與台中等縣市政府有共識，對中央提出訴願，若有需...

夏天超熱租北市社宅要先買冷氣 住戶嘆：搬家也難帶走

北市逾1.4萬戶社宅中僅有45戶配有冷氣，若承租戶有需求需自行配置冷氣，並於租約到期時帶走，但有住戶坦言，租約一簽才3年...

貓纜年度歲修16日停駛 7月1日恢復營運

台北捷運營運的貓空纜車將於6月16日起到30日，展開年度檢修作業，包含纜索裁剪、設備大修、改善專案及系統測試，預計7月1...

新北社工缺額166人創新高 侯友宜坦言還有努力空間

新北市今市政總質詢，民進黨市議員黃淑君今指新北第一線社工缺額166人是史上最高，社會安全破大網，甚至涉嫌虐童致死的機構負...

新北老街全台倒數？侯友宜強調是前段班、會愈來愈好

新北市議會今天總質詢，民進黨團今天要求侯友宜兌現政策。其中議員卓冠廷指出，新北市觀光預算一路下降，三峽、鶯歌老街淪為全台...

議員要求兌現爭取亞運政見 侯友宜：北部一起爭取

新北市長侯友宜競選總統時，曾提出爭取2038年亞運等政見，新北市議員李宇翔表示，目前北市已經編列相關預算，卻看不到新北任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。