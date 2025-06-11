廉潔教育向下扎根 侯友宜肯定政風處推動共讀、誠信

新北市政風處今在市政會議報告多項廉政推動成果，強調誠信理念應從學齡階段培養，並與原民局、教育局等單位跨局合作，打造「多語、共讀、互動」的校園誠信教材，同時攜手企業界強化營運透明，實踐公私協力，共創廉政治理新典範。

政風處長尹維治表示，廉政教育多年來持續深耕校園，目前已建置「陪伴你誠長」網站，數位教材涵蓋動畫、有聲書、互動遊戲等，瀏覽人次突破72萬，深獲家長與師長肯定。今年更與原民局、客家局合作，推動「三多」策略——多語言、多族群、多文化，讓廉政故事更貼近學生生活脈絡。

113年辦理的校園共讀推廣活動與預計114年進行的偏鄉學校品德巡迴宣導亦備受好評。政風處更聯合教育局舉辦全國教師創意教案徵選，以政風出版教材為基礎，設計融入課堂的廉潔課程，盼藉此活化法治與品德教育。

青年世代的工程倫理亦是關注焦點。自110年起與淡江大學合作舉辦全國首創的青年工程倫理廉政論壇，114年起將擴大與談人參與，強化多元觀點，深化工程界的誠信意識。

除扎根教育，政風處也強化企業誠信機制，近兩年與經發局共同舉辦多場產官交流座談會，包括去年主題為「簡政便民 共創雙贏」、今年則聚焦「企業誠信 永續前行」，邀集遠傳電信、南亞科技、遠東新世紀等重量級企業代表共襄盛舉。政風處表示，114年7月將再辦理與綠能產業區結合的誠信講座，強化企業辨圖利、便民與合規能力。

在公共工程方面，政風處與採購處持續推動「開工前品質講習」與廉政宣導，透過跨機關合作，如與水利局、捷運局、城鄉局等共同建立採購廉政平台，落實行政透明與全民監督，逐步健全新北採購秩序。

新北市長侯友宜肯定政風處近年成果，表示廉潔教育要從小扎根，政風處能夠深入校園，從國小到高中都設計教材，讓孩子在成長過程中體認誠信的重要性，這是值得鼓勵的事。他也指出，近年政風處將AI議題納入教材內容，與市府推動人工智慧政策理念一致，「AI應以誠信、公平為核心原則，才能真正造福社會」。

政風處強調，未來將持續整合多方資源，從教育、企業到採購制度，多管齊下打造廉潔誠信的城市文化，實踐侯市長「清廉市政、開放治理」的施政目標。