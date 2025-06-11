新北富豪社區海砂屋邁入重建 新任都更處長展整合力

歷經多年的奔走與等待，板橋富豪社區海砂屋都更案今舉行拆除祈福儀式，象徵這片曾飽受海砂屋安全疑慮社區，告別過往、邁向嶄新生活。該案也是新北市都市更新處長康佑寧上任後，全力推動的重大都更案件之一。

富豪社區位於板橋區中山路二段，基地面積達3457平方公尺，原為5層樓鋼筋混凝土建物，屋齡超過30年，共計68戶。自2019年鑑定為海砂屋以來，屋況惡化嚴重，房屋傾斜、樓板剝落等安全疑慮不斷浮現，重建需求迫切。市府在居民高度凝聚力下提供全程專案輔導，並於去年5月8日核定發布都市更新事業計畫，正式啟動更新進程。

本案於2021年7月提出申請，經歷多次審議與估價協調，新北市長侯友宜也親頒資格函，使基準容積自300%提升至345%，並由實施者回饋237坪作為日間托老中心，讓社區兼具住宅安全與長照功能。康佑寧今年4月上任以來，即以工程專業背景與實務經驗推動進度，整合跨局處資源，讓更新案順利突破瓶頸，進入拆除施工階段。

康佑寧具建築專業背景，為東海大學建築研究所碩士，歷任新北市工務局主任秘書、總工程司、專門委員、建照科及使用管理科科長等職，熟稔都更、建照與工務行政流程。上任後展現整合與溝通能力，致力加速都更案件推進，務實作風為新北都更注入新動能。