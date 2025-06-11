北市社宅僅45戶配冷氣六都墊底 蔣萬安允諾納入家具標配

炎炎夏季到來冷氣已成為家中必備電器，然而在北市府興建逾萬戶社宅中，僅有45戶本身配有冷氣，在六都排名敬陪末座，議員呼籲應將冷氣列為基本配備。市長蔣萬安允諾，興建社宅會加裝。都發局也說，過去因財務考量未將冷氣列為標配，未來會參考過往租賃經驗，研擬以租代買媒合模式。

根據統計，目前六都及中央有社宅配有冷氣的戶數，新北有5737戶、桃園4374戶、台中3668戶、高雄245戶、台南184戶，中央國家住都中心則設置5115戶，而北市目前已完工的1萬4588戶社宅中，卻只有僅大龍峒社宅45戶設有冷氣，其餘社宅則需住戶自行購置。

都發局指出，從2015年開始社宅家具標配以固定式家具為主，因興建與維護成本負擔重，基於冷氣設備採使用者付費原則未列為標配。議員侯漢廷指出，台灣現在夏季，動輒就飆上近40度高溫，北市卻在六都排名敬陪末座，與民眾基本需求嚴重脫節。

侯漢廷說，可以理解蓋社宅需耗費成本極高，若一次購置大量冷氣可能造成財源負擔，但冷氣早已是維持基本生活與健康必需品，市府興建或規畫社宅仍應納入配置，建議可參照桃園採取「租賃分期付款」模式，政府負擔前期部分費用，後續分十年攤還，算下來每月提撥租金收入1%即可推動改善，兼顧政策推動與財政永續。

蔣萬安允諾，未來興建社宅就會加裝冷氣，財務上也會參考相關建議。都發局補充將啟用社宅已由住都中心承襲過往租賃經驗，研擬以租代買媒合模式，將於經貿、興隆A區、樟新水岸及六張犁1、2區共四處社宅配合住戶入住期程，於各案場看屋日，提供住戶諮詢選用。

都發局表示，未來將參酌租賃辦理情形，檢討推廣實施範圍，並將冷氣列為新建社宅設施，落實於施工中與規畫中社宅。