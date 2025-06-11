公主抱蔣萬安網狂讚釣出本尊曝1暖心原因 誇市長有在練

北市長蔣萬安日前市長獎頒獎，為石牌國中得主徐雋昊獻出人生第一次被「公主抱」，蔣將照片貼上臉書短短一天多，已吸引8百多網友留言，網友狂讚「石牌之光」。也釣出本尊徐雋昊親留言回，「是因看蔣市長站了一天，感覺很累，想讓市長休息幾秒。」

甚至徐還透露公主抱蔣萬安的感想，「市長很親民，抱起來感覺有在練，蠻壯的。」

蔣萬安在臉書貼出頒發市長獎時，被石牌國中畢業生得主徐雋昊公主抱的照片，蔣萬安昨受訪笑說，「當下我還以為同學是要我抱他」，「沒想到同學阿沙力說『市長，我抱你！』」蔣笑說，他就跳上去，「非常有趣，這是我人生第一次被公主抱。」還稱讚抱他的學生，「抱我的時候拍照，完全沒有晃動。」

蔣萬安臉書貼出被公主抱照片後，也湧入大批網友留言狂讚徐雋昊是「石牌之光！」並有網友讚「徐同學真的抱回『市長蔣』了！」

因網友熱議，意外釣出徐雋昊到蔣萬安臉書底下留言，他更自爆自己當天突發奇想要求市長公主抱的原因，是因看到市長蔣萬安站了一天，感覺很累，想讓市長休息幾秒。徐雋昊還特別認證說「市長很親民，抱起來感覺有在練，蠻壯的。」

也有許多網友狂讚蔣萬安是可愛的暖男市長，更有網友有「原來萬安市長這麼open mind，為什麼之前兒子領市長獎時，沒想到這招？!」