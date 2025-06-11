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北市單周新冠重症增14人 每周近萬人接種疫苗

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新冠疫情升溫，北市近2周新冠JN.1疫苗接種量持續超過每周9500劑，且65歲以上長者施打人數也明顯增加。本報系資料照。
新冠疫情升溫，北市近2周新冠JN.1疫苗接種量持續超過每周9500劑，且65歲以上長者施打人數也明顯增加。本報系資料照。

新冠疫情升溫，北市今年累計確定病例61例，6月1日至7日新冠併發重症新增14人，衛生局公布5月中旬起，新冠JN.1疫苗接種量已連續2周呈現倍數成長，近2周接種量則持續超過每周9500劑，且65歲以上長者施打人數也明顯增加。

北市今年61例中，65歲以上長者51人、占88.5%，53人、86.9%未曾接種JN.1新冠疫苗，具糖尿病、心血管疾病、惡性腫瘤等慢性病史56人、占91.8%；新冠併發重症死亡累計14例，92.9%為65歲以上長者且皆未接種新冠JN.1疫苗。

衛生局指出，疫情升溫，施打新冠JN.1疫苗人數持續攀升，北市5月12日至18日2006人接種、5月19日至25日4616人、5月26日至6月1日9523人、6月2日至8日9647人；其中65歲以上長者分別為1125人、2541人、4661人、5217人，施打人數明顯增加。

截至6月8日，北市累計施打新冠JN.1疫苗17萬3417劑，衛生局提醒設籍北市65歲以上長者已於4月12日以前施打第1劑且尚未施打第2劑者，約5.7萬人符合第2劑接種資格。

衛生局提醒，已接種第1劑新冠JN.1疫苗的65歲以上長者、55至64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者等高風險族群，疾管署6月11日起間隔滿2個月（60日）即可施打第2劑，以降低感染後重症及死亡的風險。

北市有354家合約醫療院所提供疫苗施打服務，民眾可事先完成預約流程，選擇合適時段前往接種，接種日攜帶健保卡及身分證明文件，以利現場人員查驗身分及接種登記。若近期感染新冠肺炎者，可自發病日起或確診日（檢驗陽性日）起12周（84天）且無急性症狀後，接種COVID-19疫苗。

衛生局 新冠疫苗 北市

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