夏季來臨飆高溫 新北公有市場空調改造

夏季來臨標高溫，新北市市場處為改善泰山市場溫度過高及送風效果不良，市場處透過汰換既有老舊空調設施，提供市民舒適安全的購物環境。目前已與泰山市場的所有攤商達成共識，預計今年10月中下旬進場施作，工期約60天。過渡期間提供相關的替代方案如補充市場冷氣的高效冷媒、增加冷卻水塔清洗及主機保養頻率，以維持冷氣效能。

市場處說，夏季過渡期間市場處提供相關的替代方案如補充市場冷氣的高效冷媒、增加冷卻水塔清洗及主機保養頻率，以維持冷氣效能。此外也在熱食區增加設置8台水冷扇，以局部緩解飲食區過熱問題，並評估採承租冷氣可行性。

議員李宇翔表示，去年爭取泰山公有市場空調全面更新，但空調尚未完工夏天已經報到，為讓民眾撐過這段空調更新的過渡期，要求市場處、加派水冷扇降溫、增設出入口風簾。新北市議員呂家愷表示，三峽公有市場及鶯歌美食廣場去年也有冷氣擴散不均的情況，市場處做好各個公有市場室內溫度盤點檢討。

市場處表示，泰山市場1樓共計5個出入口，因營業時皆敞開大門，導致冷氣外洩，故將於今年7月中旬安裝馬力強化的新空氣門，以阻止冷氣逸散，防止戶外熱風灌入。三峽市場及鶯歌美食廣場部分，將配合市場改造進行空調改善以及各樓層空調各自單獨管控。