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新北候車亭缺遮陽設施 市府：逐年增設

聯合報／ 記者張策邱瑞杰／連線報導
炎夏難耐，候車亭對民眾等車的舒適與安全格外重要。記者黃義書／攝影
炎夏難耐，候車亭對民眾等車的舒適與安全格外重要。記者黃義書／攝影

炎炎夏日，戶外等公車成煎熬。新北有1661座候車亭，建置率42.06%，民眾促請增建遮陽設施。交通局表示，會依大數據掌握各站候車需求，逐年評估增設。

要在城市街角設候車亭非易事。新北市交通局說，以全面設置為原則，近年民眾對候車空間舒適度關注日增，常有里長與居民建議於路側增設遮蔽設施，會審慎評估是否有足夠空間與遮蔽物，以免影響大型車輛通行或碰撞。

交通局坦言，設置過程最大困難在於須有至少1.5至2公尺以上人行道才能施工，市區站點多已完成設置，較難處理地點集中在人行空間狹小的郊區。過程曾遇店家反對，會透過里長溝通，盼兼顧市容與需求。

「小小改變，卻給市民大大方便。」議員陳世軒舉例，接獲學生陳情丹鳳站無遮蔽設施，會勘後認為空間允許便爭取設置，成為通勤族等車重要據點，建議市府逐站評估，能設就設。

議員陳乃瑜要求市府同步完善智慧站牌與電子看板。議員劉美芳指出，在烈日或風雨中等車相當艱辛，對長輩與行動不便者不友善，建議導入智慧化與永續設計，如動態顯示器、緊急通報設備、太陽能系統。

新北市建築師公會理事長汪俊男說，遮陽效果與亭體設計有關，應結合街道景觀，搭配行道樹與通風設計能有效降低體感溫度。

鄰近的基隆近年推特色候車亭，與郵局、航空公司、企業合作，陸續改造8座候車亭，其中星宇航空認養的南站候車亭，設計靈感來自飛機艙，屋頂彩繪機場跑道，成為網美熱點。

新北 公車

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