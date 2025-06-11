私幼補助擴大到5歲？北市允評估

北市2到4歲幼兒讀私立幼兒園每學期補助最高2.6萬元，到5歲大班卻無法延續 ，家長憂心負擔沈重，市長蔣萬安允諾再估算是否擴大，但若自行加碼，中央補助款可能遭扣減。教育局指出，要評估是否排擠其他學前教育資源。

「寶貝我愛你」北市私立幼兒園教育扶助差額補助方案，適用對象為年齡滿2歲至學齡未滿5歲者，家庭所得無限制，補助逾1.3萬至2.6萬元；「5歲助您好孕學費補助」為就讀私幼的學齡滿5歲幼兒，依家戶所得，每學期補助2543元至1萬2543元不等。

議員詹為元昨質詢說，從幼幼班到中班每學期拿到2.6萬元補助，但到大班補助驟減至2543元，減少9成以上，儘管5歲可優先入學轉讀公幼，但小朋友離開熟悉的校園環境，恐對他們的生活造成不確定性。

蔣萬安說，中央擔心各縣市會有競爭，規定地方政府如果要福利方面的經費挹注等補助，就會扣一般性補助款。北市當時提高到2至4歲補助，中央依規定要扣，經市府溝通才沒有扣，若方案擴及到5歲，中央可能會有一些意見。

教育局解釋，北市公幼已優先保障5歲幼生入學，市府將補助資源投入到2至4歲就讀私幼者；「寶貝我愛你」若政策向上延伸到5歲，需考量財政負擔，如是否排擠其他學前教育資源、設定排富條款等因素。

「既然政府要補助，就一路補助到5歲。」家長詹小姐表示，若從私幼換成公幼，小孩要適應、家長也要改變，公幼雖好，但地區、離家遠近和接送等都是問題。

育有一對子女的陳小姐說，「二寶」5歲後轉讀公幼，一學期不到1千元，私幼市場是鎖定經濟條件較佳的家庭，相信要讀私幼的人，經濟應不會太困難。

新北2歲至未滿5歲幼兒育兒津貼及5歲幼兒就學補助，依中央補助最高第三胎以上7千元，為全面照顧弱勢幼生，自籌經費提供就讀新北私幼的弱勢幼兒，每人每學期9千元補助。

新北議員江怡臻認為，新北人口多、幼兒也相對多，市府這幾年也不斷爭取或自行籌措教育經費不容易，喊話行政院別砍地方補助款，否則影響教育、社福經費甚鉅。