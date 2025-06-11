快訊

陸官媒：美中貿易談判已於倫敦結束

聽新聞
0:00 / 0:00

私幼補助擴大到5歲？北市允評估

聯合報／ 記者林佳彣劉懿萱／連線報導
北市公幼抽籤常有家長希望落空，轉而讓兒女就讀私校，教育局補助2至4歲每學期最高2.6萬元。圖／聯合報系資料照片
北市公幼抽籤常有家長希望落空，轉而讓兒女就讀私校，教育局補助2至4歲每學期最高2.6萬元。圖／聯合報系資料照片

北市2到4歲幼兒讀私立幼兒園每學期補助最高2.6萬元，到5歲大班卻無法延續 ，家長憂心負擔沈重，市長蔣萬安允諾再估算是否擴大，但若自行加碼，中央補助款可能遭扣減。教育局指出，要評估是否排擠其他學前教育資源。

「寶貝我愛你」北市私立幼兒園教育扶助差額補助方案，適用對象為年齡滿2歲至學齡未滿5歲者，家庭所得無限制，補助逾1.3萬至2.6萬元；「5歲助您好孕學費補助」為就讀私幼的學齡滿5歲幼兒，依家戶所得，每學期補助2543元至1萬2543元不等。

議員詹為元昨質詢說，從幼幼班到中班每學期拿到2.6萬元補助，但到大班補助驟減至2543元，減少9成以上，儘管5歲可優先入學轉讀公幼，但小朋友離開熟悉的校園環境，恐對他們的生活造成不確定性。

蔣萬安說，中央擔心各縣市會有競爭，規定地方政府如果要福利方面的經費挹注等補助，就會扣一般性補助款。北市當時提高到2至4歲補助，中央依規定要扣，經市府溝通才沒有扣，若方案擴及到5歲，中央可能會有一些意見。

教育局解釋，北市公幼已優先保障5歲幼生入學，市府將補助資源投入到2至4歲就讀私幼者；「寶貝我愛你」若政策向上延伸到5歲，需考量財政負擔，如是否排擠其他學前教育資源、設定排富條款等因素。

「既然政府要補助，就一路補助到5歲。」家長詹小姐表示，若從私幼換成公幼，小孩要適應、家長也要改變，公幼雖好，但地區、離家遠近和接送等都是問題。

育有一對子女的陳小姐說，「二寶」5歲後轉讀公幼，一學期不到1千元，私幼市場是鎖定經濟條件較佳的家庭，相信要讀私幼的人，經濟應不會太困難。

新北2歲至未滿5歲幼兒育兒津貼及5歲幼兒就學補助，依中央補助最高第三胎以上7千元，為全面照顧弱勢幼生，自籌經費提供就讀新北私幼的弱勢幼兒，每人每學期9千元補助。

新北議員江怡臻認為，新北人口多、幼兒也相對多，市府這幾年也不斷爭取或自行籌措教育經費不容易，喊話行政院別砍地方補助款，否則影響教育、社福經費甚鉅。

蔣萬安 幼兒園 北市 公幼

延伸閱讀

北市私幼就讀補助有落差引議 蔣萬安允整體評估

借鏡北市急重症整合系統 國合會率21國代表參訪

小編涉違反國安法遭帶走 北市議員證實檢調到辦公室

「罷免徐巧芯」看板沒申請就掛上 北市建管處出手了

相關新聞

新北萬里區公所攜手社團、企業、宮廟做公益 弱勢家庭受惠

新北市萬里區公所與社福團體、企業和宮廟合作，今天將愛心物資分送給約300戶弱勢家庭，讓受助者感受到社會的關懷與支持，也鼓...

三重銀新未來城 中央審議通過

新北長者破78萬人，是全國之冠，整合長照與醫養的三重「銀新未來城」昨由內政部都委會審議通過，市府辦公展後，將由衛生局辦B...

捷運汐科站聯開案有譜？侯友宜：持續與內政部爭取

捷運汐東線已動工，預計本周試挖。議員張錦豪昨質詢，汐東線聯開案重點在社後機廠，周邊交通難負荷，何不把聯開案移至位於精華區...

私幼補助擴大到5歲？北市允評估

北市2到4歲幼兒讀私立幼兒園每學期補助最高2.6萬元，到5歲大班卻無法延續 ，家長憂心負擔沈重，市長蔣萬安允諾再估算是否...

新北候車亭缺遮陽設施 市府：逐年增設

炎炎夏日，戶外等公車成煎熬。新北有1661座候車亭，建置率42.06%，民眾促請增建遮陽設施。交通局表示，會依大數據掌握...

新北金屬心公益修繕義工團 助弱勢阿嬤打造舒適家園

為了幫助偏鄉長者有更好的家可以居住，新北市金屬門窗商業同業公會成立了金屬心公益修繕義工團，號召同業將近20位成員，日前來到新北市淡水區義山里的一處超過50多年的老舊房舍，裡面住著一位高齡阿嬤，但是因為條件不符合政符補助，生活環境不佳，屋舍多處有漏水情況，因此義工團就決定幫助阿嬤，無償修繕房舍，經過幾個月的工程，近期也將會完工，給阿嬤一個舒適溫暖的家園。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。