捷運汐科站聯開案有譜？侯友宜：持續與內政部爭取

捷運汐東線已動工，預計本周試挖。議員張錦豪昨質詢，汐東線聯開案重點在社後機廠，周邊交通難負荷，何不把聯開案移至位於精華區的捷運汐科站？市長侯友宜說，汐科站周邊是保護區，都市計畫通盤檢討考量坡度等問題被否決，會持續與內政部溝通。

市議員張錦豪說，汐止人口21萬人，實際居住逾30萬，汐東捷運聯開案配置，汐止社后有13萬坪容量，區公所部分有4萬多坪，還沒看到任何公益設施規畫，市府應把醫療專區、社福、長照公托考量納入。

他也說，汐東線聯開案以社后機場容量最多，規畫都市計畫道路沒有連接重要幹道與北市，若只靠北山大橋，最後恐會塞車；而捷運汐科站緊鄰新台五路、二高等重要聯外道路，也有商業區、住宅區，加上位在汐止精華區，不管是社宅、交通轉運站或醫療，他都支持。

城鄉局長黃國峰說，汐止都市計畫第三次通盤檢討有人提出變更，因為地形較陡峭，沒獲中央支持。

捷運局長李政安說，汐東捷運會在當地落墩，地基打得較深，開發區也牽涉坡度等問題。

「這塊土地好的不得了。」侯友宜答詢，市府也希望能好好開發，但因是保護區，內政部有意見。他說，會持續與中央溝通，若專家學者覺得不適合，也不見得要做聯開案，可評估其他可能性。