三重銀新未來城 中央審議通過

新北長者破78萬人，是全國之冠，整合長照與醫養的三重「銀新未來城」昨由內政部都委會審議通過，市府辦公展後，將由衛生局辦BOT招商，再發布實施都市計畫。市長侯友宜表示，該案5年前送中央，有2年未審，有沒有拖延就不說了，後續會全力做到位。

議員顏蔚慈昨質詢，指銀新未來城過去是碧華國中舊校舍，三重東區人口密集，如此寶貴的用地不該只給財團，而是要回饋給地方，期待綠地、停車場能滿足需求，後續BOT要怎麼做，市府應與中央攜手推進。

議員王威元表示，新北長照處即將成立，期許新北成為高齡友善城市，盼高齡住宅租金具有吸引力、公益性，也強化高齡產業的鏈結，藉由商業設施的收入來平衡租金，避免市有土地建物變成高不可攀的「豪宅」。

侯友宜嘆，該案2020年6月送中央，昨終於通過大會審議，案子實在拖太久，整整5年來，有2年沒有審，如果早點核定，現在說不定已經蓋好。侯也說，過去有沒有拖延就不說了，如何照顧長者，將公益設施做到位，是他從新加坡考察學到的事。

新北市城鄉局表示，三重銀新未來城位於原碧華國中舊址，面積約2.88公頃，該校舍結構遭判定為高氯離子危樓，全校已遷至新址，現況部分土地為臨時停車場使用，部分土地長期閒置，市府從長照政策出發，結合醫療、養老與居住功能，打造綜合型長照醫養園區。

銀新未來城是為長者設計的只租不售居住空間，日間照顧中心收托至少120人、住宿式長照機構至少200床，還有診所、運動設施、托育中心等設施。