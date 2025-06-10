新北萬里區公所攜手社團、企業、宮廟做公益 弱勢家庭受惠

新北市萬里區公所與社福團體、企業和宮廟合作，今天將愛心物資分送給約300戶弱勢家庭，讓受助者感受到社會的關懷與支持，也鼓勵社會大眾未來一同響應公益行動。

萬里區公所主任秘書許明富表示，弱勢族群的基本生活保障是政府努力的重點，愛心不分大小，善舉溫暖人心。透過這次捐贈活動，不僅給弱勢家庭實質幫助，也展現社會正向力量，讓「送暖」不只是口號，也是行動的展現。