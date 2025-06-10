聽新聞
0:00 / 0:00
新北萬里區公所攜手社團、企業、宮廟做公益 弱勢家庭受惠
新北市萬里區公所與社福團體、企業和宮廟合作，今天將愛心物資分送給約300戶弱勢家庭，讓受助者感受到社會的關懷與支持，也鼓勵社會大眾未來一同響應公益行動。
萬里區公所主任秘書許明富表示，弱勢族群的基本生活保障是政府努力的重點，愛心不分大小，善舉溫暖人心。透過這次捐贈活動，不僅給弱勢家庭實質幫助，也展現社會正向力量，讓「送暖」不只是口號，也是行動的展現。
近年物價上漲，民眾生活壓力加劇，弱勢家庭感受更是強烈。為了減輕弱勢家庭的經濟負擔，萬里區公所與新北市扶弱公益協會、彰化縣泓德慈善會、三芝懷恩聖地、宇錡建設公司、福座開發、汐止善琴慈惠堂及財團法人慶福社會福利慈善事業基金會，今天執行愛心送達、無距離的溫暖行動，贈送涼感衣、蘋果、米、油、鹽、罐頭和麵條等生活必需品給弱勢家庭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言