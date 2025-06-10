快訊

高雄住宅大樓突起火 火勢兇猛傷亡不明

民進黨共諜移審仍有串證之虞 4人再押3個月

臉書小編涉國安法 北市議員稱未進辦公室上班：支持檢調毋枉毋縱

聽新聞
0:00 / 0:00

新北萬里區公所攜手社團、企業、宮廟做公益 弱勢家庭受惠

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市萬里區公所與社福團體、企業和宮廟合作，今天將愛心物資分送給約300戶弱勢家庭，讓受助者感受到社會的關懷與支持。圖／萬里區公所提供
新北市萬里區公所與社福團體、企業和宮廟合作，今天將愛心物資分送給約300戶弱勢家庭，讓受助者感受到社會的關懷與支持。圖／萬里區公所提供

新北市萬里區公所與社福團體、企業和宮廟合作，今天將愛心物資分送給約300戶弱勢家庭，讓受助者感受到社會的關懷與支持，也鼓勵社會大眾未來一同響應公益行動。

萬里區公所主任秘書許明富表示，弱勢族群的基本生活保障是政府努力的重點，愛心不分大小，善舉溫暖人心。透過這次捐贈活動，不僅給弱勢家庭實質幫助，也展現社會正向力量，讓「送暖」不只是口號，也是行動的展現。

近年物價上漲，民眾生活壓力加劇，弱勢家庭感受更是強烈。為了減輕弱勢家庭的經濟負擔，萬里區公所與新北市扶弱公益協會、彰化縣泓德慈善會、三芝懷恩聖地、宇錡建設公司、福座開發、汐止善琴慈惠堂及財團法人慶福社會福利慈善事業基金會，今天執行愛心送達、無距離的溫暖行動，贈送涼感衣、蘋果、米、油、鹽、罐頭和麵條等生活必需品給弱勢家庭。

新北市萬里區公所與社福團體、企業和宮廟合作，今天將愛心物資分送給約300戶弱勢家庭，讓受助者感受到社會的關懷與支持。圖／萬里區公所提供
新北市萬里區公所與社福團體、企業和宮廟合作，今天將愛心物資分送給約300戶弱勢家庭，讓受助者感受到社會的關懷與支持。圖／萬里區公所提供
新北市萬里區公所與社福團體、企業和宮廟合作，今天將愛心物資分送給約300戶弱勢家庭，讓受助者感受到社會的關懷與支持。圖／萬里區公所提供
新北市萬里區公所與社福團體、企業和宮廟合作，今天將愛心物資分送給約300戶弱勢家庭，讓受助者感受到社會的關懷與支持。圖／萬里區公所提供
新北市萬里區公所與社福團體、企業和宮廟合作，今天將愛心物資分送給約300戶弱勢家庭，讓受助者感受到社會的關懷與支持。圖／萬里區公所提供
新北市萬里區公所與社福團體、企業和宮廟合作，今天將愛心物資分送給約300戶弱勢家庭，讓受助者感受到社會的關懷與支持。圖／萬里區公所提供
新北市萬里區公所與社福團體、企業和宮廟合作，今天將愛心物資分送給約300戶弱勢家庭，讓受助者感受到社會的關懷與支持。圖／萬里區公所提供
新北市萬里區公所與社福團體、企業和宮廟合作，今天將愛心物資分送給約300戶弱勢家庭，讓受助者感受到社會的關懷與支持。圖／萬里區公所提供

愛心 弱勢家庭

延伸閱讀

最美宮廟桌頭出事了！緊急送醫狀況曝光

高雄宮廟遭爆神明降駕按摩治療 衛生局出手稽查

嘉義吳鳳廟神桌失竊 小偷夢見「紅衣人」持槍相逼被逮落網

局處陪高虹安跑行程 竹市議員鄭美娟質疑文宣放宮廟要政風徹查

相關新聞

新北萬里區公所攜手社團、企業、宮廟做公益 弱勢家庭受惠

新北市萬里區公所與社福團體、企業和宮廟合作，今天將愛心物資分送給約300戶弱勢家庭，讓受助者感受到社會的關懷與支持，也鼓...

新北金屬心公益修繕義工團 助弱勢阿嬤打造舒適家園

為了幫助偏鄉長者有更好的家可以居住，新北市金屬門窗商業同業公會成立了金屬心公益修繕義工團，號召同業將近20位成員，日前來到新北市淡水區義山里的一處超過50多年的老舊房舍，裡面住著一位高齡阿嬤，但是因為條件不符合政符補助，生活環境不佳，屋舍多處有漏水情況，因此義工團就決定幫助阿嬤，無償修繕房舍，經過幾個月的工程，近期也將會完工，給阿嬤一個舒適溫暖的家園。

沒有youbike好不便 新北汐止忠孝東路要增新站點

汐止區忠孝東路382巷一帶，民眾要騎youbike都要走一段路才有站點很不方便，所以是不是能夠針對巷口的一塊公有地，整理後設置youbike站，今(10)日新北市議員白珮茹就邀請了相關單位人員現場會勘，也預計快的話今年就可以增設youbike2.0的新站點。

議員指新北應重視粉絲經濟促商機 侯友宜允評估

民進黨新北市議員顏蔚慈今天指出，韓國影星李聖經、辛叡恩5月抵台時在三重體育館舉辦見面會，讓粉絲驚豔，應重視粉絲經濟。新北...

板橋府中游龍陸橋存廢再等等 工務局諾先研議廠商停權

新北板橋區府中游龍陸橋去年10月發生高速墜落意外，造成2人重傷，經會勘決議分階段拆除。新北議員戴瑋姍今質詢指出，原廠商設...

人行道殺手...8千電桿占人行道 蔣萬安盤點要求移除計畫

北市長蔣萬安推人本交通洗刷「行人地獄」。不過議員透過立委調數據發現，台電電桿占北市人行道達8千件，市府目前普查3分之1人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。